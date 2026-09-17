Η Γρηγορία Μεθενίτη είναι μία από τις πιο ταλαντούχες και υποσχόμενες ηθοποιούς της νεότερης γενιάς. Με έντονη παρουσία στο θεατρικό σανίδι, ξεχωρίζει για την εκφραστικότητά της, τη δυναμική της σκηνική παρουσία και την ικανότητά της να μεταμορφώνεται σε εντελώς διαφορετικούς ρόλους.

Σπουδές & Η πορεία στο θέατρο

Η αγάπη της για την υποκριτική την οδήγησε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, από όπου και αποφοίτησε το 2016. Από τα πρώτα κιόλας βήματά της μετά τη σχολή, μπήκε δυναμικά στον χώρο της υποκριτικής, συνεργαζόμενη με σημαντικούς σκηνοθέτες και σπουδαίους θιάσους σε μια σειρά από παραστάσεις που συζητήθηκαν.

Η Γρηγορία Μεθενίτη στο θεατρικό σανίδι / Φωτογραφίες NDP

Στο πλούσιο θεατρικό της βιογραφικό συναντάμε σπουδαίες δουλειές, κινούμενη με χαρακτηριστική άνεση από το κλασικό ρεπερτόριο και την αρχαία τραγωδία μέχρι τη σύγχρονη κωμωδία. Μεταξύ άλλων, έχει συμμετάσχει στις παραστάσεις «Τα 39 Σκαλοπάτια» στο Θέατρο Τζένη Καρέζη, «Θάνατος στη Βενετία», «Τα φώτα της Πόλης» στο Εθνικό Θέατρο, καθώς και στην «Επαρχία». Ακόμη, το κοινό την έχει απολαύσει στη «Φάρμα των ζώων», στον «Προμηθέα Δεσμώτη», στον «Χορό της φωτιάς», αλλά και στον «Οιδίποδα Τύραννο».

Όσον αφορά την τηλεόραση, η Γρηγορία Μεθενίτη συστήθηκε αρχικά μέσα από τη σειρά «Έξι Νύχτες στην Ακρόπολη», ενώ ξεχώρισε και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό υποδυόμενη τη «Ντόρα Καμαρινού» στη σειρά «Porto Leone».

Φωτογραφίες που έχει ποστάρει η ίδια στο Instagram

Φέτος εισβάλλει στο «Ντέρτι» του ΑΝΤ1!

Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, η Γρηγορία Μεθενίτη ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο μπαμ στη μικρή οθόνη! Θα τη δούμε στη νέα πολυαναμενόμενη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Ντέρτι», σε σενάριο των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη.

Η ηθοποιός είναι έτοιμη να κερδίσει το στοίχημα στο «Ντέρτι» / Φωτογραφίες Instagram

Η ηθοποιός υποδύεται την Καίτη Μπαχούμη, τραγουδίστρια στο νυχτερινό κέντρο «ΝΤΕΡΤΙ». Πρόκειται για μια ελκυστική γυναίκα με αιχμηρό χιούμορ, τσαγανό και έντονη παρουσία στην πίστα, που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις!