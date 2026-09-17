Με τον χρόνο, η συστηματική εξάσκηση μπορεί να βοηθήσει το σώμα να συνηθίσει αυτή την κίνηση

Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάθισες σε βαθύ κάθισμα; Ίσως όταν ήσουν παιδί, όταν μπορούσες να χαμηλώσεις το σώμα σου μέχρι κάτω και να μείνεις εκεί χωρίς δεύτερη σκέψη. Για πολλούς ενήλικες, όμως, αυτή η τόσο φυσική κίνηση έχει γίνει πλέον δύσκολη. Λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να νιώσουμε ένταση στους αστραγάλους, τις γάμπες ή τα ισχία.

Κι όμως, το βαθύ κάθισμα, ή το να «κάθεσαι στις φτέρνες σου», μπορεί να αποτελέσει έναν απλό τρόπο για να δουλέψεις τη δύναμη, την ισορροπία και την κινητικότητα του σώματος. Δεν χρειάζεται να το βλέπεις απαραίτητα ως άσκηση· μπορεί να γίνει και μια φυσική θέση ξεκούρασης, αρκεί να είναι άνετη για το σώμα σου.

Γιατί τα παιδιά μπορούν να κάνουν βαθύ κάθισμα τόσο εύκολα;

Τα μικρά παιδιά περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας κοντά στο πάτωμα. Κάθονται, σηκώνονται, μπουσουλούν, παίζουν και αλλάζουν διαρκώς θέση. Το βαθύ κάθισμα είναι επομένως μέρος των φυσικών κινήσεών τους.

Επιπλέον, η αναλογία του σώματός τους είναι διαφορετική, με χαμηλότερο κέντρο βάρους και διαφορετική κατανομή του βάρους λόγω των αναλογιών του σώματός τους. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι ενήλικες δεν μπορούν να κάνουν βαθύ κάθισμα. Η άνεση σε αυτή τη θέση διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και επηρεάζεται από την ανατομία, την κινητικότητα των αρθρώσεων και τη φυσική κατάσταση.

Τι αλλάζει όσο μεγαλώνουμε;

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους χάνουμε την ευκολία αυτής της κίνησης είναι ότι απλώς σταματάμε να την κάνουμε. Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη καρέκλες: καθόμαστε στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, στον καναπέ και στο τραπέζι. Οι αρθρώσεις και οι μύες των κάτω άκρων δεν χρειάζεται πλέον να λειτουργούν συχνά σε μεγάλο εύρος κίνησης.

Με τον καιρό, λοιπόν, η κινητικότητα στους αστραγάλους, τα γόνατα και τα ισχία μπορεί να περιοριστεί. Το σώμα συνηθίζει στις θέσεις που χρησιμοποιούμε περισσότερο και οι κινήσεις που κάποτε ήταν αυτονόητες μπορεί να αρχίσουν να μας φαίνονται δύσκολες.

Ποια είναι τα οφέλη του squat;

Η παραμονή σε βαθύ κάθισμα ενεργοποιεί αρκετές μυϊκές ομάδες, μεταξύ άλλων τους τετρακέφαλους, τους γλουτούς, τις γάμπες και τους μυς του κορμού. Παράλληλα, απαιτεί έλεγχο και ισορροπία, καθώς το σώμα πρέπει να παραμείνει σταθερό σε μια θέση που δεν χρησιμοποιούμε συχνά.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου