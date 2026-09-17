Η Φαίη Σκορδά γιορτάζει και συγκινεί: «Η δική μου Σοφία»

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία και οι αναμνήσεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά γιορτάζει την ονομαστική της εορτή με μια συγκινητική ανάρτηση για τη θεία και νονά της, Σοφία.
  • Μοιράστηκε μια παλιά ασπρόμαυρη φωτογραφία της Σοφίας συνοδευόμενη από ένα μήνυμα αγάπης.
  • Η ανάρτηση απέσπασε πολλές ευχές από φίλους και συνεργάτες.
  • Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1, ανακοινώνοντας την επαγγελματική της επιστροφή τον Αύγουστο του 2026.
  • Η φετινή τηλεοπτική σεζόν σηματοδοτεί νέο ξεκίνημα για την παρουσιάστρια.

Μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή μοιράστηκε η Φαίη Σκορδά με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανήμερα της ονομαστικής της εορτής.

Η παρουσιάστρια επέλεξε να τιμήσει τη συγκεκριμένη ημέρα με μια παλιά ασπρόμαυρη φωτογραφία της θείας και νονάς της, Σοφίας, την οποία κρατά στα χέρια της. Η εικόνα αποτυπώνει τη θεία και νονά της σε νεαρή ηλικία και συνοδεύτηκε από ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και συγκίνηση.

Φαίη Σκορδά: Το βίντεο με τη σκυλίτσα της στον κήπο του σπιτιού της

    «Η δική μου Σοφία 🤍
    Θεία μου, νονά μου, πήρα το όνομά της, με ξεγέννησε, πάντα δίπλα μου με τη σοφία της και τη μεγάλη πίστη της στον Θεό 🙏
    Σ’ αγαπώ πάντα και σε σκέφτομαι 🤍
    Χρόνια Πολλά 🙏», έγραψε χαρακτηριστικά.

Φαίη Σκορδά: Κορμάρα με ροζ outfit

Η ανάρτηση απέσπασε πολλές ευχές από φίλους, συνεργάτες και followers της παρουσιάστριας, που έσπευσαν να της ευχηθούν για τη γιορτή της.

Φαίη Σκορδά: Έτσι διατηρεί τη φόρμα της - Φωτογραφία από την προπόνησή της

 Η Φαίη Σκορδά έχει επιλέξει και στο παρελθόν να μοιράζεται με το κοινό της στιγμές από την προσωπική της ζωή και οικογενειακές αναμνήσεις, διατηρώντας μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα social media. 

Το νέο επαγγελματικό κεφάλαιο στον ΑΝΤ1

Η συγκεκριμένη ημέρα βρίσκει τη Φαίη Σκορδά και σε μια νέα επαγγελματική φάση, καθώς επέστρεψε στον ΑΝΤ1, έναν σταθμό με τον οποίο έχει συνδέσει ένα σημαντικό μέρος της τηλεοπτικής της πορείας.

Τα λουλούδια που έλαβε από τον Όμιλο ΑΝΤ1 ανήμερα της ονομαστικής της εορτής

Τα λουλούδια που έλαβε από τον Όμιλο ΑΝΤ1 ανήμερα της ονομαστικής της εορτής

Η επιστροφή της ανακοινώθηκε επίσημα τον Αύγουστο του 2026, ενώ η ίδια είχε προχωρήσει και στην αντίστοιχη αλλαγή στο Instagram προφίλ της. 

Έτσι, η φετινή τηλεοπτική σεζόν σηματοδοτεί για την παρουσιάστρια ένα νέο ξεκίνημα στον ΑΝΤ1, την ώρα που σε προσωπικό επίπεδο επέλεξε να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή με μια αναφορά στη μητέρα της και σε ένα πρόσωπο που, όπως η ίδια εξομολογείται, έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή της.

Τα λουλούδια που έλαβε από τον Όμιλο ΑΝΤ1 ανήμερα της ονομαστικής της εορτής

Τα λουλούδια που έλαβε από τον Όμιλο ΑΝΤ1 ανήμερα της ονομαστικής της εορτής
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Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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ANT1
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