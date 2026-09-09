Φαίη Σκορδά: Έτσι διατηρεί τη φόρμα της - Φωτογραφία από την προπόνησή της

Πριν επιστρέψει στον ΑΝΤ1, φροντίζει τον εαυτό της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά ενσωματώνει το Pilates στην καθημερινότητά της για ευεξία και φόρμα.
  • Μοιράστηκε φωτογραφία από την προπόνησή της στα social media, πριν από το μάθημα.
  • Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 μετά το τέλος του Buongiorno, συνδυάζοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις με προσωπική φροντίδα.
  • Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει την επιστροφή της, αναγνωρίζοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό.
  • Η Σκορδά θεωρείται μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες στην ελληνική τηλεόραση.

Τη γυμναστική έχει εντάξει σταθερά στην καθημερινότητά της η Φαίη Σκορδά, επιλέγοντας το Pilates για να διατηρείται σε φόρμα και να αποφορτίζεται από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Σε μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις της στα social media, η παρουσιάστρια μοιράστηκε μία φωτογραφία λίγο πριν από το μάθημά της. Στο στιγμιότυπο ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη του studio, φορώντας ένα εφαρμοστό αθλητικό outfit, ενώ πίσω της διακρίνονται τα ειδικά όργανα Pilates.

Φαίη Σκορδά: Η αλλαγή στο Instagram της μετά τη μεταγραφή στον ΑΝΤ1

Φαίη Σκορδά: Έτσι διατηρεί τη φόρμα της - Φωτογραφία από την προπόνησή τηςΗ Φαίη Σκορδά αγαπά το Pilates – Η φωτογραφία πριν από το μάθημά της

«Before class», έγραψε χαρακτηριστικά στη φωτογραφία, κάνοντας tag το studio όπου πραγματοποιεί την προπόνησή της.

Η Φαίη Σκορδά φαίνεται πως έχει βρει στο Pilates έναν τρόπο να φροντίζει το σώμα της αλλά και να ξεφεύγει για λίγο από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.


Η επιστροφή στον ΑΝΤ1

Την ίδια στιγμή, το τηλεοπτικό της μέλλον έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο. Όπως έχει γίνει γνωστό, μετά το τέλος του Buongiorno, η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1, τον σταθμό με τον οποίο έχει συνδέσει ένα σημαντικό κομμάτι της τηλεοπτικής της πορείας.

Έτσι, αυτή την περίοδο η παρουσιάστρια φαίνεται να συνδυάζει την προετοιμασία για το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα με στιγμές αφιερωμένες στον εαυτό της και την ευεξία της.

Μετά από δύο χρόνια στον ΣΚΑΪ και δύο στο Mega, η Φαίη Σκορδά «μετακομίζει» στον ΑΝΤ1 /Φωτογραφία Mega

Μετά από δύο χρόνια στον ΣΚΑΪ και δύο στο Mega, η Φαίη Σκορδά «μετακομίζει» στον ΑΝΤ1 /Φωτογραφία Mega

«Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους.

Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.

Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού.

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ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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