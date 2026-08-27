Η επιστροφή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 πήρε και ψηφιακή μορφή λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Η παρουσιάστρια άλλαξε το bio του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram και πρόσθεσε τη φράση «TV hostess @ant1tv», επιβεβαιώνοντας δημόσια τη νέα συνεργασία της με το κανάλι του Αμαρουσίου.

Η κίνηση αυτή έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι από τη νέα τηλεοπτική σεζόν η Φαίη Σκορδά θα βρίσκεται ξανά στη συχνότητα του ΑΝΤ1. Μέχρι πριν από την επίσημη επιβεβαίωση, στο προφίλ της υπήρχε αναφορά στο Mega, παρότι η συνεργασία της με το κανάλι είχε ήδη ολοκληρωθεί μετά το τέλος του Buongiorno.

Η αλλαγή στο Instagram της Φαίης Σκορδά

Η νέα διατύπωση στο προφίλ της, «TV hostess @ant1tv», ήταν η πρώτη δημόσια ενέργεια της Φαίης Σκορδά μετά την ανακοίνωση της επιστροφής της. Με αυτή την παρέμβαση αφαίρεσε την προηγούμενη αναφορά στο Mega και επανέφερε τον ΑΝΤ1 στο bio της.

Η συγκεκριμένη αλλαγή συνδέεται άμεσα με την επιστροφή της σε έναν σταθμό με τον οποίο έχει μακρά τηλεοπτική διαδρομή. Για περίπου μία δεκαετία ο ΑΝΤ1 αποτέλεσε τη βασική τηλεοπτική της στέγη, αρχικά δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα και στη συνέχεια ως κεντρική παρουσιάστρια του Πρωινού.

Το καλοκαίρι του 2022 οι δύο πλευρές ακολούθησαν χωριστούς δρόμους. Μετά την αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1, η Φαίη Σκορδά συνέχισε επαγγελματικά στον ΣΚΑΪ κι αργότερα στο Mega, πριν επιστρέψει τώρα ξανά στο κανάλι του Αμαρουσίου.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τη Φαίη Σκορδά

Ο ΑΝΤ1 γνωστοποίησε επίσημα την επιστροφή της παρουσιάστριας το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8), χωρίς να αποσαφηνίσει ακόμη ποιο πρόγραμμα θα αναλάβει. Ο σταθμός περιορίστηκε στην επιβεβαίωση της νέας συνεργασίας και στο ότι ανοίγει νέο κεφάλαιο στη σχέση των δύο πλευρών.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο ΑΝΤ1 ανέφερε: «Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους. Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης. Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές».

Η βραδινή ανάρτηση με τον γιο της Δημήτρη

Το ίδιο βράδυ, λίγες ώρες μετά τις εξελίξεις στα επαγγελματικά της, η Φαίη Σκορδά επέλεξε να περάσει χρόνο με τον μικρό γιο της, Δημήτρη. Όπως προέκυψε από Instagram story που δημοσίευσε, βρέθηκε σε προπόνηση τένις του παιδιού της.

Στην ανάρτηση εμφανίζονταν ο προπονητής του γιου της και το γήπεδο τένις, ενώ η ίδια συνόδευσε τη δημοσίευση με τη φράση: «Δημήτρης μου».

Μετά το τέλος των καλοκαιρινών της διακοπών, η παρουσιάστρια φαίνεται πως έχει επιστρέψει στην Αθήνα και έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιο project θα αναλάβει στον ΑΝΤ1.