Φαίη Σκορδά: Η αλλαγή στο Instagram της μετά τη μεταγραφή στον ΑΝΤ1

Με τον μικρό της γιο Δημήτρη, μετά την ανακοίνωση επιστροφής

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία της μέσω αλλαγής στο Instagram bio της.
  • Η νέα φράση "TV hostess @ant1tv" αντικαθιστά την αναφορά στο Mega, με την οποία είχε ολοκληρώσει τη συνεργασία της.
  • Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή της Σκορδά, χωρίς να αποκαλύψει το πρόγραμμα που θα αναλάβει.
  • Η Σκορδά είχε προηγουμένως συνεργαστεί με τον ΑΝΤ1 για περίπου 10 χρόνια, πριν μετακομίσει σε άλλους σταθμούς.
  • Αφού πέρασε χρόνο με τον γιο της Δημήτρη, η Σκορδά προετοιμάζεται για το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα.

Η επιστροφή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 πήρε και ψηφιακή μορφή λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Η παρουσιάστρια άλλαξε το bio του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram και πρόσθεσε τη φράση «TV hostess @ant1tv», επιβεβαιώνοντας δημόσια τη νέα συνεργασία της με το κανάλι του Αμαρουσίου.

Φαίη Σκορδά: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 - Η ανακοίνωση του καναλιού

Η κίνηση αυτή έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι από τη νέα τηλεοπτική σεζόν η Φαίη Σκορδά θα βρίσκεται ξανά στη συχνότητα του ΑΝΤ1. Μέχρι πριν από την επίσημη επιβεβαίωση, στο προφίλ της υπήρχε αναφορά στο Mega, παρότι η συνεργασία της με το κανάλι είχε ήδη ολοκληρωθεί μετά το τέλος του Buongiorno.

Φαίη Σκορδά: Η αλλαγή στο Instagram της μετά τη μεταγραφή στον ΑΝΤ1

Η αλλαγή στο Instagram της Φαίης Σκορδά

Η νέα διατύπωση στο προφίλ της, «TV hostess @ant1tv», ήταν η πρώτη δημόσια ενέργεια της Φαίης Σκορδά μετά την ανακοίνωση της επιστροφής της. Με αυτή την παρέμβαση αφαίρεσε την προηγούμενη αναφορά στο Mega και επανέφερε τον ΑΝΤ1 στο bio της.

Η συγκεκριμένη αλλαγή συνδέεται άμεσα με την επιστροφή της σε έναν σταθμό με τον οποίο έχει μακρά τηλεοπτική διαδρομή. Για περίπου μία δεκαετία ο ΑΝΤ1 αποτέλεσε τη βασική τηλεοπτική της στέγη, αρχικά δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα και στη συνέχεια ως κεντρική παρουσιάστρια του Πρωινού.

Φαίη Σκορδά: Προπονείται με μαύρο αθλητικό σύνολο στις διακοπές της

Το καλοκαίρι του 2022 οι δύο πλευρές ακολούθησαν χωριστούς δρόμους. Μετά την αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1, η Φαίη Σκορδά συνέχισε επαγγελματικά στον ΣΚΑΪ κι αργότερα στο Mega, πριν επιστρέψει τώρα ξανά στο κανάλι του Αμαρουσίου.

Φαίη Σκορδά: Η αλλαγή στο Instagram της μετά τη μεταγραφή στον ΑΝΤ1

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τη Φαίη Σκορδά

Ο ΑΝΤ1 γνωστοποίησε επίσημα την επιστροφή της παρουσιάστριας το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8), χωρίς να αποσαφηνίσει ακόμη ποιο πρόγραμμα θα αναλάβει. Ο σταθμός περιορίστηκε στην επιβεβαίωση της νέας συνεργασίας και στο ότι ανοίγει νέο κεφάλαιο στη σχέση των δύο πλευρών.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο ΑΝΤ1 ανέφερε: «Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους. Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης. Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές».

Φαίη Σκορδά: Η αλλαγή στο Instagram της μετά τη μεταγραφή στον ΑΝΤ1

Η βραδινή ανάρτηση με τον γιο της Δημήτρη

Το ίδιο βράδυ, λίγες ώρες μετά τις εξελίξεις στα επαγγελματικά της, η Φαίη Σκορδά επέλεξε να περάσει χρόνο με τον μικρό γιο της, Δημήτρη. Όπως προέκυψε από Instagram story που δημοσίευσε, βρέθηκε σε προπόνηση τένις του παιδιού της.

Στην ανάρτηση εμφανίζονταν ο προπονητής του γιου της και το γήπεδο τένις, ενώ η ίδια συνόδευσε τη δημοσίευση με τη φράση: «Δημήτρης μου».

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Μετά το τέλος των καλοκαιρινών της διακοπών, η παρουσιάστρια φαίνεται πως έχει επιστρέψει στην Αθήνα και έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιο project θα αναλάβει στον ΑΝΤ1.

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