Mητσοτάκης: Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης

Όσα είπε στα εγκαίνια των νέων στάσεων του μετρό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.26 , 15:01 Φοίβος: Ραγίζει καρδιές το «αντίο» του συνθέτη στον Δημήτρη Κόκοτα
27.08.26 , 14:23 Ιός Δυτικού Νείλου: 13χρονος με βαριά συμπτώματα ανάμεσα στα κρούσματα
27.08.26 , 14:15 Δανάη Μπάρκα: Φωτογραφίζει τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση - Το τρυφερό σχόλιο
27.08.26 , 14:15 Γυναικτονία Ροδόπη: Τη σκότωσε με μία μαχαιριά - «Νευρίασα, θόλωσα»
27.08.26 , 14:00 Kυτταρίτιδα: πες «αντίο» κάνοντας καθημερινά αυτές τις δύο απλές ασκήσεις
27.08.26 , 13:41 Νατάσσα Μποφίλιου: Ρομαντική απόδραση στη Φολέγανδρο με τον σύζυγό της!
27.08.26 , 13:10 Άριελ Κωνσταντινίδη: Η τρυφερή καλοκαιρινή φωτογραφία με την κόρη της
27.08.26 , 12:43 Πάτρα: Συνελήφθη καθηγητής για αποπλάνηση ανήλικης μαθήτριάς του
27.08.26 , 12:35 Σία Κοσιώνη: Με chic business look στο κέντρο της Αθήνας
27.08.26 , 12:22 Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Νίκος Συρίγος: Πιασμένοι χέρι χέρι στα Ματογιάννια
27.08.26 , 12:09 Λυκούργος Καλλέργης: Η καριέρα και ο γάμος με τη Μαρία Φωκά
27.08.26 , 12:00 3 συμβουλές για να κρατήσεις δυνατή και ζωντανή τη σχέση στον γάμο σου
27.08.26 , 11:34 Mητσοτάκης: Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης
27.08.26 , 11:18 Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν εχθρικά drones
27.08.26 , 11:14 MG MOTOR: Η σχέση εμπιστοσύνης με τον όμιλο Συγγελίδη
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Αχαΐα: Πτώση 14χρονου από μπαλκόνι - Υποχώρησαν κάγκελα
Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές διακοπές στη Σαρδηνία με πολυτελές σκάφος
Άντζελα Γκερέκου: Ταξίδι στο Λονδίνο με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου
Σία Κοσιώνη: Με chic business look στο κέντρο της Αθήνας
Ιός Δυτικού Νείλου: 13χρονος με βαριά συμπτώματα ανάμεσα στα κρούσματα
Γυναικτονία Ροδόπη: Τη σκότωσε με μία μαχαιριά - «Νευρίασα, θόλωσα»
Κτηματολόγιο: Νέα διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»
Φαίη Σκορδά: Η αλλαγή στο Instagram της μετά τη μεταγραφή στον ΑΝΤ1
Δανάη Μπάρκα: Φωτογραφίζει τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση - Το τρυφερό σχόλιο
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη / Βίντεο Ερτ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, χαρακτηρίζοντας το έργο από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη.
  • Η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό και οι νέες διακλαδώσεις αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη.
  • Η κυβέρνηση υπογραμμίζει τη σημασία της συνέπειας λόγων και έργων για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.
  • Η επέκταση του Μετρό αναμένεται να βελτιώσει τη συγκοινωνιακή κατάσταση και την καθημερινότητα των πολιτών.
  • Η νέα διαδρομή θα ανοίξει για το κοινό στις 15:00, με θετικές εντυπώσεις από τον πρωθυπουργό.

«Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα Μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη», επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, που έγινε στον σταθμό «Μίκρα», με κεντρικό μήνυμα «Η πόλη κινείται η Καλαμαριά αλλάζει».

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ανοίγουν 5 νέοι σταθμοί - Δείτε φωτογραφίες

«Νομίζω και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτή την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Για μένα το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους. Πώς ο καινούργιος συγκοινωνιακός χάρτης έχει βελτιώσει την καθημερινότητα των θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του Μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη. Θέλω να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την ανά αποτελεσματικότητα. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα, βέβαια, κάποια εγκαίνια παρωδία. Αυτά όμως, ευτυχώς, ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα Μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες με αναπηρία, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και ακόμα χαμηλότερο για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65 ετών, δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνηση μας έβαλε από την αρχή για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Ο πρωθυπουργός είπε ότι «κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας» και σημείωσε: «Σε ένα περιβάλλον, γενικότερα, μειωμένης εμπιστοσύνης όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων.

Η κατασκευή του Μέτρο Θεσσαλονίκης και η επέκτασή του μπορεί να θεωρούνταν αυτονόητο κεκτημένο. Όλα αυτά δεν ήταν, όμως, δεδομένα. Και αξίζει να θυμόμαστε ότι για να τις πετύχουμε, κάποιοι δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας το ανάλογο κόστος.

Η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό, με τις δύο πλέον διακλαδώσεις, απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Φωτογραφία Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό ξεκινά ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση της επέκτασης στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης».

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στο σταθμό «Μίκρα» με το Μετρό κάνοντας τη διαδρομή της επέκτασης προς την Καλαμαριά, η οποία θα ανοίξει για το κοινό στις 15:00.

Κι όταν ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους πώς ήταν η διαδρομή με το Μετρό κι αν το είδε καλύτερο από αυτό της βασικής γραμμής, απάντησε: «Πολύ καλό, εξίσου με το άλλο, ίσως και λίγο καλύτερο».

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλλων, η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (κκ Δήμας, Κώτσηρας, Ταχιάος), ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί (κκ Πιερρακάκης, Σχοινάς), υφυπουργοί (κκ Γκιουλέκας, Καλαφάτης, Παπαιωάννου), βουλευτές (κκ Χρήστος Σταικούρας, Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Κούβελας, Θεόδωρος Καράογλου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Φάνης Παπάς), ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, οι δήμαρχοι Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, δήμαρχοι περιφερειακών Δήμων κά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 |
ΜΕΤΡΟ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

τα ψηφοδέλτια Επικρατείας
Πολιτικη
Τα φαβορί για τo ψηφοδέλτια Επικρατείας ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ
Ομιλία Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ
Πολιτικη
«Πολεμικά» μηνύματα στέλνει η Τουρκία για Ελλάδα – Ισραήλ και καλώδιο
Συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας Για Αγορά Δύο Φρεγατών Bergamini
Πολιτικη
Συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών Bergamini
ΔΕΘ 2026: Τα Μέτρα Της Κυβέρνησης - Ποιους Αφορά
Πολιτικη
ΔΕΘ: Το πακέτο μέτρων για συνταξιούχους, επαγγελματίες, οικογένειες
Αλέξης Τσίπρας
Πολιτικη
Κόντρα για την εμφάνιση Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν και μετά τον Μητσοτάκη
Κατακόρυφη αύξηση τουρκικών παραβιάσεων
Πολιτικη
Προκαλεί και στο πεδίο η Τουρκία: Κατακόρυφη αύξηση παραβιάσεων
Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη Mε Tην Αφροδίτη Νέστορα
Πολιτικη
Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Αφροδίτη Νέστορα στο Μέγαρο Μαξίμου
Ανδρέας Παπανδρέου
Πολιτικη
O… Ανδρέας Παπανδρέου υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ!
Ο χάρτης των ελληνικών Patriot
Πολιτικη
Tα διλήμματα για τους ελληνικούς Patriot και το διπλωματικό σκάκι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top