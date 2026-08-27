«Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα Μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη», επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, που έγινε στον σταθμό «Μίκρα», με κεντρικό μήνυμα «Η πόλη κινείται η Καλαμαριά αλλάζει».

«Νομίζω και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτή την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Για μένα το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους. Πώς ο καινούργιος συγκοινωνιακός χάρτης έχει βελτιώσει την καθημερινότητα των θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του Μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη. Θέλω να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την ανά αποτελεσματικότητα. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα, βέβαια, κάποια εγκαίνια παρωδία. Αυτά όμως, ευτυχώς, ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα Μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες με αναπηρία, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και ακόμα χαμηλότερο για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65 ετών, δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνηση μας έβαλε από την αρχή για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε».

Φωτογραφία Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Ο πρωθυπουργός είπε ότι «κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας» και σημείωσε: «Σε ένα περιβάλλον, γενικότερα, μειωμένης εμπιστοσύνης όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων.

Η κατασκευή του Μέτρο Θεσσαλονίκης και η επέκτασή του μπορεί να θεωρούνταν αυτονόητο κεκτημένο. Όλα αυτά δεν ήταν, όμως, δεδομένα. Και αξίζει να θυμόμαστε ότι για να τις πετύχουμε, κάποιοι δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας το ανάλογο κόστος.

Η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό, με τις δύο πλέον διακλαδώσεις, απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις.

Φωτογραφία Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό ξεκινά ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση της επέκτασης στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης».

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στο σταθμό «Μίκρα» με το Μετρό κάνοντας τη διαδρομή της επέκτασης προς την Καλαμαριά, η οποία θα ανοίξει για το κοινό στις 15:00.

Κι όταν ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους πώς ήταν η διαδρομή με το Μετρό κι αν το είδε καλύτερο από αυτό της βασικής γραμμής, απάντησε: «Πολύ καλό, εξίσου με το άλλο, ίσως και λίγο καλύτερο».

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλλων, η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (κκ Δήμας, Κώτσηρας, Ταχιάος), ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί (κκ Πιερρακάκης, Σχοινάς), υφυπουργοί (κκ Γκιουλέκας, Καλαφάτης, Παπαιωάννου), βουλευτές (κκ Χρήστος Σταικούρας, Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Κούβελας, Θεόδωρος Καράογλου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Φάνης Παπάς), ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, οι δήμαρχοι Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, δήμαρχοι περιφερειακών Δήμων κά.