Λυκούργος Καλλέργης: Η καριέρα και ο γάμος με τη Μαρία Φωκά

Έγινε ευρυτερα γνωστός μέσα από «Το κορίτσι του Λούνα Παρκ»

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Σαν Σημερα
Πηγή: Πληροφορίες από wikipedia
Πρώτη Δημοσίευση: 27.08.19, 18:23

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Σαν σήμερα στις 27 Αυγούστου του 2011 άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Αθήνας ο σπουδαίος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, Λυκούργος Καλλέργης.

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Ο ηθοποιός είχε γεννηθεί στον Μυλοποτάμο της Κρήτης και ήταν γιος του Σοσιαλιστή Σταύρου Καλλέργη.

Ο Λυκούργος Καλλέργης σπούδασε στη σχολή της «Λαϊκής Σκηνής» του Καρόλου Κουν και ευρύτερα γνωστός έγινε μέσα από την κινηματογραφική ταινία «Το κορίτσι του Λούνα Παρκ», στην οποία υποδύθηκε τον πεθερό του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

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Ανάμεσα στις ταινίες που έπαιξε είναι οι: Ένα κορίτσι αλλιώτικο από τα άλλα, Ο Μιμίκος και η Μαίρη, Ο Αλή πασάς και η Κυρά Φροσύνη - Η λίμνη των στεναγμών, Η ώρα της δικαιοσύνης, Φουκαράδες και λεφτάδες, Οι άνδρες δε λυγίζουν ποτέ, Ζήσε την αγάπη μας και άλλες πολλές.

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Ήταν ο μόνος Έλληνας ηθοποιός που είχε τιμηθεί με το Βραβείο Πιραντέλλο, ενώ είχε λάβει το Βραβείο Βεάκη καθώς και τιμητικές διακρίσεις από το Δήμο Αθηναίων. 

Ο Λυκούργος Καλλέργης είχε νυμφευτεί την ηθοποιό Μαρία Φωκά με την οποία απέκτησε μία κόρη.

Εκτός από ηθοποιός ήταν σκηνοθέτης, μεταφραστής και δάσκαλος δραματικής τέχνης.

Εξέπνευσε σε ηλικία 97 χρόνων, έχοντας πολλά προβλήματα υγείας.

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