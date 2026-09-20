Ένα σοβαρό περιστατικό αποκάλυψε μέσα από τα προσωπικά της social media η Δήμητρα Αλεξανδράκη, καθώς όπως ανέφερε, δέχθηκε επίθεση με γυάλινα μπουκάλια έξω από το κατάστημά της.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η ίδια, το περιστατικό σημειώθηκε όταν επέστρεψε στο κατάστημά της, προκειμένου να πραγματοποιήσει ακόμη μία συνέντευξη μέσω βιντεοκλήσης και άτομα που βρίσκονταν σε κοντινό εμπορικό κέντρο άρχισαν να πετούν γυάλινα μπουκάλια προς το μέρος της.

«Και εκεί που τελειώνω επιστρέφω στο μαγαζί που έχω να κάνω ακόμα μια συνέντευξη πιο αργά μέσω video call, (επειδή είναι μακριά η συγκεκριμένη κοπέλα)…είμαι έξω από το μαγαζί μου, κάθομαι εκείνη τη στιγμή όπου είναι μες στο εμπορικό κάτι κ@λ@παιδα…που δεν έχουν λόγο ύπαρξης…όπου πετάνε μπουκάλια γυάλινα, σπάνε, φεύγουνε θραύσματα σε μένα και στην βιτρίνα του μαγαζιού μου. Φυσικά κλείνω το τηλέφωνο…τους έχω όλους βίντεο τις φάτσες τους. Κάλεσα την αστυνομία, έγινε καταγραφή περιστατικού, φυσικά φύγανε…Αλλά δεν θα σταματήσω μέχρι να βρω τους γονείς σας…Δεν θα σας αφήσω σε ησυχία…Γιατί αν δεν υπάρξει τιμωρία, θα συνεχίσει αυτή η ασυδωσία…», είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.