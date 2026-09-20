Αντώνης Ρέμος: «Πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα»

«Νιώθω ότι είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω»

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Καταρρακτώδης βροχή στη Θεσσαλονίκη πριν την έναρξη της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Για τα 30 χρόνια που βρίσκεται στον χώρο του τραγουδιού, τις δυσκολίες που συνάντησε στην πορεία του αλλά και όσα έχουν κατά καιρούς ειπωθεί για το πρόσωπό του μίλησε ο Αντώνης Ρέμος.

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Ο τραγουδιστής έκανε μια προσωπική αναδρομή στη διαδρομή του, εξηγώντας πως τίποτα από όσα έχει καταφέρει δεν ήρθε χωρίς προσπάθεια. Όπως ανέφερε, παρά τις δυσκολίες και όσους θα ήθελαν να τον δουν να εγκαταλείπει, ο ίδιος συνεχίζει, έχοντας ως σημαντικότερη πηγή δύναμης την αγάπη του κόσμου.

ΡΕΜΟΣ

«Έχω παλέψει πάρα πολύ. Ό,τι μου δόθηκε, μου δόθηκε με πολύ αγώνα, πολύ πείσμα. Πολλοί θα ήθελαν να τα παρατήσω, αλλά δεν τα παρατάω. Πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα και να με δουν να τελειώνω, αλλά νιώθω ότι είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω, όπως ήταν και ο τίτλος μιας παλιάς ταινίας. Παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη από την αγάπη του κόσμου εδώ και 30 χρόνια», δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος.

«Δεν έχω καμία ενοχή για τίποτα»

Ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε και σε όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς γύρω από το όνομά του, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος δεν αισθάνεται ότι έχει αδικήσει κάποιον.

«Δεν ξέρω αν με περιμένουν στη γωνία. Εγώ νιώθω ότι δεν έχω καμία ενοχή για τίποτα, για αυτά για τα οποία θέλουν να με κατηγορήσουν κάποιοι. Νιώθω ότι έχω το μέτωπό μου καθαρό. Είμαι περήφανος για όλα μου τα σωστά και όλα μου τα λάθη. Γιατί και τα λάθη πρέπει να γίνονται στη ζωή, αρκεί να τα αναγνωρίζεις. Αλλά πάνω απ’ όλα δεν έχω πειράξει άνθρωπο. Πιστεύω ότι δεν έχω αδικήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής έκανε τις δηλώσεις αυτές στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον Θεολόγο Ηλιού, σε μια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε πριν από τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη.

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