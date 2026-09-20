Γιώργος Μαζωνάκης: Η Σητεία είπε το δικό της «αντίο» στον τραγουδιστή

Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τη Σητεία «θεραπότοπό» του

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Με τα τραγούδια του να ακούγονται στο λιμάνι και πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί για να τον αποχαιρετήσει, η Σητεία τίμησε το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στην κάμερα καταγράφηκαν οι συγκινητικές στιγμές από τη βραδιά μνήμης που διοργανώθηκε για τον αγαπημένο τραγουδιστή, ο οποίος είχε καταγωγή από τη Σητεία και διατηρούσε ιδιαίτερο δεσμό με τον τόπο. Από νωρίς το βράδυ, κάτοικοι της περιοχής αλλά και άνθρωποι που ταξίδεψαν στη Σητεία για να τιμήσουν τη μνήμη του συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι. Τα τραγούδια του ακούστηκαν ξανά στον τόπο που τόσο αγαπούσε, ενώ η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη.

«Άφησε ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα»

Ο δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, μίλησε για τη συγκίνηση που επικρατεί στην περιοχή μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για τη σχέση του τραγουδιστή με τον τόπο.

«Ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός, το οποίο η κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχτεί ακόμη. Ο Γιώργος ήταν μια προσωπικότητα που άφησε ένα αποτύπωμα στην περιοχή και στο Πανελλήνιο και για αυτόν τον λόγο ήταν τόσο αγαπητός. Άφησε ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα και τον ευχαριστεί η τοπική κοινωνία. Δεν αγάπησε μόνο τον τόπο αλλά έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σητεία δεν ήταν απλώς ο τόπος καταγωγής του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι Πεύκοι, το χωριό της οικογένειάς του, ήταν για εκείνον ένας ιδιαίτερος τόπος, όπου είχε δημιουργήσει το δικό του ησυχαστήριο και μπορούσε να απολαμβάνει στιγμές μακριά από τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας και τη δημοσιότητα.

Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τη Σητεία «θεραπότοπό» του, περιγράφοντας ουσιαστικά τη σχέση του με την περιοχή και την ηρεμία που έβρισκε εκεί.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΣΗΤΕΙΑ
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