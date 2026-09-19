Μετά τη Eurovision και τη μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει τους τελευταίους μήνες, ο Akylas ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καλλιτεχνική του πορεία. Και αυτή τη φορά, αφήνει για λίγο το τραγούδι για να δοκιμαστεί στο θέατρο.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το «Ferto» και κατέκτησε τη 10η θέση στον μεγάλο τελικό της Βιέννης, πρόκειται να ανέβει στο θεατρικό σανίδι, αναλαμβάνοντας έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και απολαυστικούς χαρακτήρες της «Μαδαγασκάρης».

Συγκεκριμένα, ο Akylas θα υποδυθεί τον Βασιλιά Τζούλιαν στο «ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ The Musical», που βασίζεται στην αγαπημένη ταινία κινουμένων σχεδίων της DreamWorks και θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου 2026 στο West Side Theater, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Ένας ρόλος που μοιάζει να ταιριάζει ιδιαίτερα στη σκηνική ιδιοσυγκρασία του Akylas, αφού ο Βασιλιάς Τζούλιαν είναι πληθωρικός, εκκεντρικός, γεμάτος ενέργεια και, φυσικά, λατρεύει τον χορό. Η παράσταση έρχεται έτσι να αναδείξει μια ακόμη πλευρά του performer, ο οποίος πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική είχε περάσει και από θεατρικά εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη.

Η συμμετοχή του στο musical έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Akylas βλέπει την καριέρα του να περνά σε μια εντελώς διαφορετική φάση. Από τα viral covers στο TikTok και το «Atelié», μέχρι τη νίκη του στο «Sing for Greece 2026» και τη μεγάλη σκηνή της Eurovision, η πορεία του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα απέκτησε νέα δυναμική.

Στη «Μαδαγασκάρη», ο Άλεξ το λιοντάρι, ο Μάρτυ η ζέβρα, η Γκλόρια η ιπποποταμίνα, ο Μέλμαν η καμηλοπάρδαλη, οι πιγκουίνοι και, βέβαια, ο Βασιλιάς Τζούλιαν ζωντανεύουν επί σκηνής μέσα από μουσική, τραγούδι και χορό. Τη σκηνοθεσία και την απόδοση του κειμένου και των στίχων υπογράφει η Θέμις Μαρσέλλου, ενώ το πρωτότυπο musical έχει κείμενο του Kevin Del Aguila και μουσική και στίχους των George Noriega και Joel Someillan.

Η παραγωγή υπόσχεται ένα εντυπωσιακό σκηνικό σύμπαν με κοστούμια, φώτα και προβολές, μεταφέροντας στη σκηνή την ιστορία που έγινε παγκόσμια επιτυχία μέσα από τις ταινίες της DreamWorks.

Και κάπως έτσι, μετά το «Ferto» και τη Eurovision, ο Akylas ετοιμάζεται να πει… «I Like to Move It», αυτή τη φορά ως Βασιλιάς Τζούλιαν.