Το είδαμε και αυτό: Η επιστροφή του κοινωνικού καπνίσματος στη δουλειά

Η νέα τάση θέλει τα στελέχη να κάνουν την «επανάσταση» τους, καπνίζοντας

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Κανείς δεν είπε ότι οι έξυπνοι άνθρωποι κάνουν πάντα έξυπνα πράγματα

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Πώς σας φαίνεται που κάποιοι από τους εξυπνότερους και πιο καλοπληρωμένους ανθρώπους στον πλανήτη, αρχίζουν να καπνίζουν σαν τους Mad Men; Ναι, τσιγάρα παραδοσιακά, με καπνό.

Το είδαμε και αυτό: Η επιστροφή του κοινωνικού καπνίσματος στη δουλειά

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Business Insider, μία μικρή αλλά αξιοπρόσεκτη παρέα από founders, engineers και επενδυτές της αμερικανικής tech σκηνής έχει ανακαλύψει ξανά το old-school κάπνισμα. Θεωρώντας πως σε έναν κόσμο εμμονικό με το optimization, το τσιγάρο φαίνεται να αποκτά σχεδόν… αντισυμβατικό κύρος.

Διακοπές τέλος: Μερικά tips για την ομαλή επιστροφή σου, στο γραφείο

Κάπου εδώ η ειρωνεία χτυπάει κόκκινο. Η Αμερική χρειάστηκε δεκαετίες για να κόψει το κάπνισμα: περισσότεροι από το 40% των ενηλίκων κάπνιζαν στα μέσα των '60s, το ποσοστό είχε κατέβει στο 11,6% το 2022. Ειδικά δε στον κόσμο της τεχνολογίας, όπου η μακροζωία έχει σχεδόν αναχθεί σε θρησκεία, το παραδοσιακό τσιγάρο έμοιαζε περίπου με απολίθωμα.

Τι άλλαξε; Προφανώς όχι οι ιατρικές έρευνες: Κανείς δεν ανακάλυψε ξαφνικά ότι το κάπνισμα κάνει καλό.

Το είδαμε και αυτό: Η επιστροφή του κοινωνικού καπνίσματος στη δουλειά

Αυτό που φαίνεται να γοητεύει ορισμένους techies είναι ακριβώς το πόσο «αντικανονικό» είναι. Σε μια βιομηχανία όπου όλοι προσπαθούν να παρουσιάσουν την πιο πειθαρχημένη, παραγωγική και απολύτως ελεγχόμενη εκδοχή του εαυτού τους, το να βγεις έξω και να ανάψεις ένα τσιγάρο λειτουργεί περίπου σαν μικρή δήλωση: δεν είμαι τόσο corporate όσο νομίζεις. (Αν ακούγεται σαν να επιστρέψαμε σε αυλή του λυκείου στα 90s, αυτό είναι.)

Ο 27χρονος Stephen Campbell, συνιδρυτής της Revamp AI, περιγράφει στο πώς ένα δύσκολο επαγγελματικό meeting με στελέχη μεγάλης κινεζικής tech εταιρείας στη μεταμορφώθηκε μετά το φαγητό σε μια βραδιά χαλαρή με πολλά τσιγάρα. Η βραδιά κατέληξε να κάνουν karaoke με Oasis και σε μία πολύ πιο προσωπική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών.

Το τσιγάρο, λέει, του έχει προσφέρει κάτι που δύσκολα χωράει σε productivity app: τυχαίες συζητήσεις με αγνώστους. Έχει γνωρίσει έτσι γείτονες, συναδέλφους, ακόμη και ανθρώπους που αργότερα προσέλαβε.

Το cigarette break είναι το νέο LinkedIn

Το είδαμε και αυτό: Η επιστροφή του κοινωνικού καπνίσματος στη δουλειά

Το έλεγε η Rachel στα Φιλαράκια στο ξημέρωμα της χιλιετίας κι εμείς γελούσαμε. Θυμηθείτε εκείνο το επεισόδιο όπου παριστάνει την καπνίστρια για να μη χάνει τις συζητήσεις − και την εύνοια − της προϊσταμένης της στα διαλείμματα για τσιγάρο. Γιατί οι σημαντικές κουβέντες του γραφείου, όπως ανακαλύπτει έντρομη, γίνονται έξω από το γραφείο.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, το ίδιο κοινωνικό «πλεονέκτημα» φαίνεται ότι ανακαλύπτει η Silicon Valley. Και το έχουν προσέξει ακόμη και οι επενδυτές. Ο Jake Jolis της Zeno Ventures λέει ότι κάποιοι νέοι επιχειρηματίες που καπνίζουν τού δίνουν την εντύπωση ανθρώπων που δεν αγωνιούν να κερδίσουν την έγκριση του επενδυτή απέναντί τους. Σε έναν κόσμο όπου η παρουσίαση του εαυτού σου μπορεί να είναι σχεδόν τόσο προσεκτικά σχεδιασμένη όσο και η επιχειρηματική σου ιδέα, αυτή η αδιαφορία ξεχωρίζει.

Ένας άλλος επενδυτής περιγράφει μάλιστα ότι ένιωσε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για έναν επιχειρηματία, αφού τον είδε να καπνίζει Marlboro Reds σε ένα μπαρ. Όχι επειδή εντυπωσιάστηκε από το τσιγάρο, αλλά επειδή είδε ότι μπορούσε να χαλαρώσει, να συζητήσει και να γίνει μέρος μιας παρέας.

(Κανείς δεν είπε ότι οι έξυπνοι άνθρωποι κάνουν πάντα έξυπνα πράγματα.)

Please, μην το δοκιμάσετε στο επόμενο meeting

Το είδαμε και αυτό: Η επιστροφή του κοινωνικού καπνίσματος στη δουλειά

Όλο αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η Gen Z ή οι Χers εγκαταλείπουν τα green juices για το τσιγάρο (το απευχόμαστε). Προς το παρόν, μιλάμε για μία μικρή υπο-κουλτούρα και, κυρίως, για ένα ενδιαφέρον σημάδι μιας εποχής που ίσως έχει κουραστεί λίγο από την εμμονή με την αυτοβελτιστοποίηση.

Αν μπουχτίσατε, λοιπόν, να μετράτε steps στο smartwatch, να βαθμολογείστε από το sleep tracker και να έχετε 4 alarm την ημέρα μόνο για να πάρετε τα συμπληρώματα διατροφής, μην αναζητήσετε την «αλητεία» στo αναλογικό, old school και απαγορευμένο τσιγάρο. Ή κάντε ένα γενναίο shut down στην πειθαρχία μετά συσκευών ή βγείτε στο cigarette break των συναδέλφων με ένα καρότο στο στόμα σαν τον Bugs.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Δέσποινα Σακελλαρίδη

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