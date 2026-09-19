Bond repair: Τι κάνουν πραγματικά οι θεραπείες επανόρθωσης στα μαλλιά

Από το ντεκαπάζ μέχρι το καθημερινό styling, η καταπόνηση είναι διαρκής

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Πηγή: Πηγή φωτογραφιών pexels
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Πριν περάσουμε στις θεραπείες bond repair ή αλλιώς θεραπείες επανόρθωσης δεσμών ας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τη δομή της τρίχας και τους δεσμούς που διατηρούν την κερατίνη της δυνατή και ανθεκτική.

Bond repair: Τι κάνουν πραγματικά οι θεραπείες επανόρθωσης στα μαλλιά

Η τρίχα αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από κερατίνη, μια πρωτεΐνη που διατηρεί τη δομή της χάρη σε διαφορετικούς τύπους δεσμών. Οι πιο γνωστοί είναι οι δισουλφιδικοί δεσμοί, που συμβάλλουν σημαντικά στη δύναμη και την ανθεκτικότητα της τρίχας.

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Υπάρχουν επίσης οι δεσμοί υδρογόνου και οι ιοντικοί δεσμοί, οι οποίοι είναι πιο προσωρινοί και επηρεάζονται από την υγρασία, το νερό, τη θερμότητα και το pH.

Πώς καταστρέφονται οι δεσμοί;

Bond repair: Τι κάνουν πραγματικά οι θεραπείες επανόρθωσης στα μαλλιά

Κάθε φορά που τα μαλλιά περνούν από μια έντονη χημική διαδικασία, η δομή τους επιβαρύνεται. Το ντεκαπάζ, η βαφή, η περμανάντ και οι τεχνικές ισιώματος μπορούν να επηρεάσουν ιδιαίτερα τους δισουλφιδικούς δεσμούς. Παράλληλα, η συχνή χρήση ισιωτικής, ψαλιδιού ή σεσουάρ σε υψηλή θερμοκρασία αλλά και η γενικότερη φθορά, αποδυναμώνουν σταδιακά την ίνα.

Το αποτέλεσμα είναι μαλλιά που δείχνουν πιο ξηρά, θαμπά και εύθραυστα, μπερδεύονται εύκολα και χάνουν μέρος της φυσικής τους ελαστικότητας.

Πώς λειτουργούν οι θεραπείες επανόρθωσης δεσμών;

Bond repair: Τι κάνουν πραγματικά οι θεραπείες επανόρθωσης στα μαλλιά

Οι θεραπείες επανόρθωσης δεσμών δεν γίνονται αποκλειστικά στο κομμωτήριο. Υπάρχουν πλέον πολλές επιλογές για χρήση στο σπίτι, από μάσκες και serums μέχρι leave-in προϊόντα, ενώ τα κομμωτήρια προσφέρουν πιο εντατικά, επαγγελματικά πρωτόκολλα.  

Οι συγκεκριμένες θεραπείες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την εσωτερική δομή της τρίχας. Ανάλογα με την τεχνολογία και τη σύνθεσή τους, μπορούν να στοχεύουν συγκεκριμένους δεσμούς ή να αξιοποιούν μόρια, πεπτίδια και άλλα συστατικά που βοηθούν την ίνα να γίνει πιο ανθεκτική.

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Δεν λειτουργούν όλα τα προϊόντα με τον ίδιο τρόπο και ο όρος «bond repair» δεν αποτελεί από μόνος του εγγύηση ότι αναδημιουργούνται όλοι οι κατεστραμμένοι δεσμοί. Πολλές φόρμουλες συνδυάζουν την ενίσχυση της τρίχας με μαλακτικά και ενυδατικά συστατικά, ώστε τα μαλλιά να δείχνουν πιο λεία, απαλά και λαμπερά.

Πότε αξίζει να τις δοκιμάσεις;

Bond repair: Τι κάνουν πραγματικά οι θεραπείες επανόρθωσης στα μαλλιά

Οι θεραπείες αυτές είναι αναγκαίες στα βαμμένα ή ντεκαπαρισμένα μαλλιά, αλλά και στα μαλλιά που εκτίθενται συχνά σε θερμότητα. Με συστηματική χρήση μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της αίσθησης, της διαχειρισιμότητας και της όψης της τρίχας.

Υπάρχει, όμως, ένα όριο: Μια σοβαρά κατεστραμμένη τρίχα δεν επανέρχεται πλήρως στην αρχική της κατάσταση. Το κούρεμα παραμένει η μόνη πραγματική λύση για τις πολύ φθαρμένες άκρες.

Το πραγματικό πλεονέκτημα του bond repair βρίσκεται, λοιπόν, στην υποστήριξη και τη διατήρηση της τρίχας ώστε τα μαλλιά να παραμένουν πιο δυνατά, ελαστικά και διαχειρίσιμα, ακόμη και όταν το styling αποτελεί σταθερό μέρος της καθημερινότητάς σας.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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