Πώς μπορείς να ανανεώσεις το χρώμα των μαλλιών σου μετά τα 45

Σωστές ανταύγειες, ζεστοί τόνοι και ένα χρώμα κοντά στη φυσική βάση

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Αν θέλεις μια αλλαγή που να δείχνει σύγχρονη και όχι υπερβολικά στημένη, ζήτησε ένα χρώμα έως έναν τόνο πιο ανοιχτό από τη φυσική βάση σου

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Η ανανέωση του χρώματος δεν σημαίνει απαραίτητα μια δραματική αλλαγή. Μερικές φορές, αρκούν μερικές φωτεινότερες τούφες, ένας πιο ζεστός τόνος ή ένα πιο soft φινίρισμα για να αποκτήσουν τα μαλλιά περισσότερη κίνηση και το πρόσωπο πιο φωτεινή όψη. Αυτό γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον μετά τα 45, όταν η φυσική απόχρωση, οι λευκές τρίχες και ο τόνος της επιδερμίδας αλλάζουν σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο κάθεται ένα χρώμα.

Πώς μπορείς να ανανεώσεις το χρώμα των μαλλιών σου μετά τα 45

Η σύγχρονη προσέγγιση θέλει το αποτέλεσμα να δείχνει φυσικό, φωτεινό και ανεπιτήδευτο. Αντί για ένα συμπαγές χρώμα που δημιουργεί έντονη αντίθεση στη ρίζα, οι hair colorists προτιμούν πιο διακριτικές τεχνικές που χαρίζουν βάθος.

Κράτησε τη φυσική σου βάση

Πώς μπορείς να ανανεώσεις το χρώμα των μαλλιών σου μετά τα 45

Ο ευκολότερος τρόπος να ανανεώσεις το χρώμα σου είναι να κινηθείς κοντά στη φυσική σου απόχρωση. Ένας τόνος ελαφρώς πιο ανοιχτός ή μερικές διακριτικές ανταύγειες μπορούν να φωτίσουν τα μαλλιά χωρίς να αλλάξουν την ταυτότητά τους.

Έχεις σγουρά μαλλιά; Προσπάθησε να αποφύγεις αυτά τα κλασικά λάθη

Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα κολακευτικό όταν υπάρχουν ήδη λευκές τρίχες, καθώς ένα πολύ σκούρο και ομοιόμορφο χρώμα μπορεί να κάνει τη ρίζα να φαίνεται πιο έντονα καθώς μεγαλώνει.

Φώτισε το πρόσωπο

Πώς μπορείς να ανανεώσεις το χρώμα των μαλλιών σου μετά τα 45

Αν θέλεις να δεις άμεσα τη διαφορά, εστίασε στα μπροστινά μαλλιά. Οι λεπτές ανταύγειες γύρω από το πρόσωπο μπορούν να δημιουργήσουν ένα φυσικό φωτεινό πλαίσιο και να αναδείξουν την επιδερμίδα χωρίς να αλλάξεις ολόκληρο το χρώμα.

Άλλωστε, οι ανταύγειες μπορούν να σβήσουν πιο όμορφα στη φυσική βάση κι αυτό βοηθάει όσον αφορά τη συντήρησ.

Αν έχεις καστανά ή μαύρα μαλλιά

Πώς μπορείς να ανανεώσεις το χρώμα των μαλλιών σου μετά τα 45

H βαθιά καστανή ή μαύρη βάση μπορεί να δείξει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν αποκτήσει λίγη επιπλέον διάσταση. Caramel, honey, chestnut αλλά και διακριτικές χρυσές πινελιές μπορούν να δώσουν κίνηση στα καστανά μαλλιά, χωρίς να τα κάνουν να δείχνουν υπερβολικά ανοιχτά. Στα μαύρα μαλλιά, ένα πιο soft αποτέλεσμα με διακριτικές θερμές αντανακλάσεις μπορεί να απομακρύνει τη σκληρότητα ενός εντελώς συμπαγούς χρώματος.

Αν είσαι ξανθιά

Πώς μπορείς να ανανεώσεις το χρώμα των μαλλιών σου μετά τα 45

Ένα κρεμώδες ή διακριτικά χρυσαφένιο ξανθό μπορεί να δείχνει πιο soft από ένα πολύ ψυχρό, πλατινέ. Αν είσαι καστανή, μερικές ζεστές ανταύγειες μπορούν να κάνουν το χρώμα να δείχνει πιο πλούσιο και dimensional.

Αν θέλεις να κρατήσεις τα γκρίζα

Πώς μπορείς να ανανεώσεις το χρώμα των μαλλιών σου μετά τα 45

Τα λευκά και ασημί μαλλιά δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί. Το grey blending είναι μια από τις πιο σύγχρονες επιλογές για τις γυναίκες που θέλουν να αγκαλιάσουν τα φυσικά γκρίζα, διατηρώντας παράλληλα ένα περιποιημένο αποτέλεσμα.

Διάβασε τις συμβουλές για το χρώμα των μαλλιών μετά τα 45, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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