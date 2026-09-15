Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το βρέφος μόλις 17 ημερών, το οποίο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και εγκεφαλική αιμορραγία το βράδυ της Κυριακής 13/9. Το νεογνό εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών, όπου οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη νεαρή μητέρα του και τον παππού του, ενώ οι Αρχές διερευνούν με ιδιαίτερη προσοχή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα τραύματα.

Χανιά: Τι κατέθεσε η μητέρα του

Η 18χρονη μητέρα συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι το παιδί έπεσε από ύψος, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση στην οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι μεγαλώνει μόνη της το μωρό της.

Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς επιχειρούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν από τη μεταφορά του νεογνού στο νοσοκομείο. Οι ισχυρισμοί της φαίνεται να μην έχουν πείσει τις Αρχές. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το οικογενειακό περιβάλλον, ενώ δεν αποκλείεται να εξεταστεί εάν το βρέφος τραυματίστηκε από άλλο πρόσωπο.

Την ίδια ώρα, οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του. Η σοβαρότητα των τραυμάτων καθιστά κρίσιμες τις επόμενες ώρες, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.