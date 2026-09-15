Με έναν ιδιαίτερο και συμβολικό τρόπο επέλεξαν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη να καλημερίσουν το τηλεοπτικό κοινό στη σημερινή εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA». Λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, οι επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδιστή ακούστηκαν στον αέρα του MEGA, με τους δύο παρουσιαστές να κάνουν αναφορά στο συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα της τελετής, αλλά και στις απουσίες γνωστών προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απουσία του Σάκη Ρουβά και της Δέσποινας Βανδή από την κηδεία. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασε πως του προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι ο Σάκης Ρουβάς δε βρέθηκε στην τελετή, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αρκετοί τηλεθεατές είχαν παρατηρήσει το ίδιο.

Η Ανθή Βούλγαρη ανέφερε από την πλευρά της ότι ούτε η Δέσποινα Βανδή έδωσε το «παρών», σημειώνοντας ωστόσο πως δεν είναι γνωστό ποιοι λόγοι μπορεί να οδήγησαν τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες στην απουσία τους, καθώς οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις ενδέχεται να μην τους επέτρεψαν να παρευρεθούν.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αναφέρθηκε, τέλος, και στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε η σορός του τραγουδιστή, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα της νεκροφόρας που απομακρυνόταν με μεγάλη ταχύτητα.

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη δόθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, αλλά και πλήθος θαυμαστών βρέθηκαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν. Από νωρίς, κόσμος είχε συγκεντρωθεί έξω από τον ναό, αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη του τραγουδιστή και τραγουδώντας αγαπημένα κομμάτια από τη μεγάλη πορεία του. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινητική.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στις 13:00, παρουσία συγγενών, φίλων και αρκετών εκπροσώπων του καλλιτεχνικού κόσμου. Στη συνέχεια, η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας.