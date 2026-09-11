Θύμα απάτης η Μίνα Καραμήτρου- Τι αποκάλυψε η ίδια

H δημοσιογράφος απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μίνα Καραμήτρου δήλωσε ότι είναι θύμα διαδικτυακής απάτης μέσω Instagram.
  • Κυκλοφορεί ψεύτικο βίντεο που την δείχνει να παρουσιάζει τυχερά παιχνίδια, το οποίο είναι δημιουργημένο με AI.
  • Η δημοσιογράφος δεν διαφημίζει τίποτα και έχει ενημερώσει τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
  • Ζήτησε από τους διαδικτυακούς της φίλους να της στείλουν τυχόν ψεύτικα βίντεο που κυκλοφορούν.

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε η Μίνα Καραμήτρου, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσα από την προσωπική της σελίδα στο Instagram.

Καραμήτρου για αποχώρηση από Open: «Προέκυψε κάτι καθαρά προσωπικό»

Η Μίνα Καραμήτρου έπεσε θέμα ηλεκτρονικής απάτης/ φωτογραφία από Instagram

Η Μίνα Καραμήτρου έπεσε θέμα ηλεκτρονικής απάτης/ φωτογραφία από Instagram

H δημοσιογράφος ανέφερε πως κάποιοι την ενημέρωσαν πως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο βίντεο που τη δείχνει να παρουσιάζει τυχερά παιχνίδια.Η ίδια όπως ισχυρίστηκε πρόκειται για AI καθώς δεν διαφημίζει τίποτα. 

Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα


Όπως τόνισε μάλιστα η δημοσιογράφος, έχει απευθυνθεί ήδη στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και προέτρεψε τους διαδικτυακούς της φίλους αν δουν κάποιο βίντεο ψεύτικο με εκείνη να διαφημίζει κάτι, να της το στείλουν


 

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ΜΙΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
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