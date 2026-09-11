Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε η Μίνα Καραμήτρου, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσα από την προσωπική της σελίδα στο Instagram.

Η Μίνα Καραμήτρου έπεσε θέμα ηλεκτρονικής απάτης/ φωτογραφία από Instagram

H δημοσιογράφος ανέφερε πως κάποιοι την ενημέρωσαν πως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο βίντεο που τη δείχνει να παρουσιάζει τυχερά παιχνίδια.Η ίδια όπως ισχυρίστηκε πρόκειται για AI καθώς δεν διαφημίζει τίποτα.



Όπως τόνισε μάλιστα η δημοσιογράφος, έχει απευθυνθεί ήδη στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και προέτρεψε τους διαδικτυακούς της φίλους αν δουν κάποιο βίντεο ψεύτικο με εκείνη να διαφημίζει κάτι, να της το στείλουν



