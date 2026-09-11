Φθινοπωρινός ο καιρός από το Σαββατοκύριακο

Από πότε ξεκινούν οι βροχές και οι καταιγίδες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.26 , 22:03 Tουρκικές αντιδράσεις για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο
11.09.26 , 21:23 Επίδομα ανεργίας: Κυβερνητικό βέρτιγκο μετά τη δήλωση Π. Μαρινάκη
11.09.26 , 21:19 Μαζωνάκης: Υπό κράτηση το ζευγάρι των γιατρών μέχρι την απολογία τους
11.09.26 , 21:15 Λυκούδης:«Δεν είμαι σίγουρος ότι έγινε μόνο πλασμαφαίρεση στον Γ. Μαζωνάκη»
11.09.26 , 21:09 Ο Τροχός της Τύχης επιστρέφει στις 28/9/26!
11.09.26 , 20:50 Φθινοπωρινός ο καιρός από το Σαββατοκύριακο
11.09.26 , 20:16 Γιώργος Μαζωνάκης: «Έψαχναν στο AI πώς να τον επαναφέρουν»
11.09.26 , 20:12 Όλα τα ψέματα και τα λάθη στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης
11.09.26 , 20:10 Μαζωνάκης: «Ο σύζυγός μου του έκανε μαλάξεις κι εγώ χορήγησα αδρεναλίνη»
11.09.26 , 19:46 Δύσκολες ώρες για την Όλγα και τη Γωγώ Φαρμάκη – Πέθανε ο αδελφός τους
11.09.26 , 19:32 Ο Good Job Nicky θα ανοίξει τη μεγάλη συναυλία του Slimane στον Λυκαβηττό
11.09.26 , 19:23 Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα στα μαγαζιά με την πέντε μηνών Ξένια
11.09.26 , 19:17 Άννα Βίσση: Με εντυπωσιακό total black look στο Μουσείο της Ακρόπολης
11.09.26 , 19:01 Κατάσχεση 477.000 λαθραίων τσιγάρων στο « Ελευθέριος Βενιζέλος»!
11.09.26 , 18:57 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Πώς σώζουμε ένα βρέφος από πνιγμονή
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε κατάθλιψη
Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα στα μαγαζιά με την πέντε μηνών Ξένια
Λυκούδης:«Δεν είμαι σίγουρος ότι έγινε μόνο πλασμαφαίρεση στον Γ. Μαζωνάκη»
Δύσκολες ώρες για την Όλγα και τη Γωγώ Φαρμάκη – Πέθανε ο αδελφός τους
Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
Με λυγμούς ο πατέρας του Μαζωνάκη: «Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου;»
Πέμπτη Δημοτικού για τον Νέστορα – Η περήφανη μαμά Σοφία Καρβέλα
Tουρκικές αντιδράσεις για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο
Όλα τα ψέματα και τα λάθη στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Η πρόγνωση του καιρού του Σαββατοκύριακου από τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από το Σαββατοκύριακο ξεκινά φθινοπωρινός καιρός με βροχές και καταιγίδες.
  • Αύριο, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 32-36 βαθμούς σε πολλές περιοχές, ενώ θα υπάρξουν και χαλαζοπτώσεις στη Δυτική Μακεδονία.
  • Από την Κυριακή, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα, με πιο έντονα φαινόμενα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
  • Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 30-33 βαθμούς την Κυριακή, με περαιτέρω πτώση τη Δευτέρα.
  • Την Τρίτη αναμένονται νέα καιρικά φαινόμενα, επιβεβαιώνοντας τη φθινοπωρινή αλλαγή.

Το καλοκαίρι μας αποχαιρετά και ξεκινά φθινοπωρινός καιρός από το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες.   

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του Star Ματίνα Μπέρου στο κεντρικό δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα,  πράγματι αύριο μας αποχαιρετά το καλοκαίρι, παρότι το Σάββατο οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές για την εποχή.   

Συγκεκριμένα στους 32 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος σε Μακεδονία και Θράκη αύριο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα δούμε αρκετά 35άρια και τοπικά 36 βαθμούς.

Από πλευράς φαινομένων η χώρα όμως θα είναι χωρισμένη στα δύο. Από το μεσημέρι, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε Ήπειρο, Ιόνιο, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη ενώ στη Δυτική Μακεδονία, σε Κοζάνη και Καστοριά, δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια. 

Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα από την Κυριακή  

Από το ξημέρωμα της Κυριακής προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου θα είναι και πιο επίμονες, ενώ σταδιακά θα επηρεάσουν Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο και από το μεσημέρι την  Αττική.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 30 με 33 βαθμούς. Τη Δευτέρα θα πέσει λίγο ακόμα, αλλά θα είναι και οι βροχές λιγότερες. Την Τρίτη όμως θα ξαναχαλάσει ο καιρός, σηματοδοτώντας τη φθινοπωρινή μεταβολή.       


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΜΑΤΙΝΑ ΜΠΕΡΟΥ
 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΒΡΟΧΕΣ
 |
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κακουργηματική Δίωξη στους δύο γιατρούς
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Υπό κράτηση το ζευγάρι των γιατρών μέχρι την απολογία τους
Μαζωνάκης
Ελλαδα
Λυκούδης:«Δεν είμαι σίγουρος ότι έγινε μόνο πλασμαφαίρεση στον Γ. Μαζωνάκη»
Θάνατος Μαζωνάκη
Ελλαδα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Έψαχναν στο AI πώς να τον επαναφέρουν»
Μ. Ζαχαρέα Κ. Ρίστα Γ. Μαζωνάκης
Ελλαδα
Όλα τα ψέματα και τα λάθη στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης
Μαζωνάκης
Ελλαδα
Μαζωνάκης: «Ο σύζυγός μου του έκανε μαλάξεις κι εγώ χορήγησα αδρεναλίνη»
ΑΑΔΕ λαθραία τσιγάρα
Ελλαδα
Κατάσχεση 477.000 λαθραίων τσιγάρων στο « Ελευθέριος Βενιζέλος»!
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Πώς Σώζουμε Ένα Βρέφος Από Πνιγμονή
Ελλαδα
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Πώς σώζουμε ένα βρέφος από πνιγμονή
Μαζωνάκης
Ελλαδα
Το τηλεφώνημα του γιατρού στο ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία για Μαζωνάκη
Ελλαδα
Τι αναφέρει η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία για πλασμαφαίρεση & stem cells
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top