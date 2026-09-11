Η πρόγνωση του καιρού του Σαββατοκύριακου από τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου

Το καλοκαίρι μας αποχαιρετά και ξεκινά φθινοπωρινός καιρός από το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του Star Ματίνα Μπέρου στο κεντρικό δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα, πράγματι αύριο μας αποχαιρετά το καλοκαίρι, παρότι το Σάββατο οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές για την εποχή.

Συγκεκριμένα στους 32 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος σε Μακεδονία και Θράκη αύριο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα δούμε αρκετά 35άρια και τοπικά 36 βαθμούς.

Από πλευράς φαινομένων η χώρα όμως θα είναι χωρισμένη στα δύο. Από το μεσημέρι, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε Ήπειρο, Ιόνιο, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη ενώ στη Δυτική Μακεδονία, σε Κοζάνη και Καστοριά, δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια.

Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα από την Κυριακή

Από το ξημέρωμα της Κυριακής προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου θα είναι και πιο επίμονες, ενώ σταδιακά θα επηρεάσουν Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο και από το μεσημέρι την Αττική.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 30 με 33 βαθμούς. Τη Δευτέρα θα πέσει λίγο ακόμα, αλλά θα είναι και οι βροχές λιγότερες. Την Τρίτη όμως θα ξαναχαλάσει ο καιρός, σηματοδοτώντας τη φθινοπωρινή μεταβολή.



