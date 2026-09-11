Το τηλεφώνημα του γιατρού στο ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη

«Έχω άνδρα πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ»

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Τι είπε ο γιατρός στο ΕΚΑΒ / ΜΕGA

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Nέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο και έχει προκαλέσει πολλαπλά αναπάντητα ερωτήματα.

Στους δύο γιατρούς του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία.

Θάνατος Μαζωνάκη: Δίωξη για κακούργημα στους δύο γιατρούς

Θάνατος Μαζωνάκη: Το τηλεφώνημα του γιατρού στο ΕΚΑΒ 

«Έχω άνδρα πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ»

«Έχω άνδρα πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ» φέρεται να είπε ο γιατρός στο ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύμφωνα με το LiveNews στο MEGA, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από το ιατρείο του 58χρονου γιατρού στο Κολωνάκι, με το τηλεφώνημα να γίνεται από τον γιατρό, ο οποίος ενημέρωσε για «περιστατικό με έναν 55χρονο χωρίς ζωτικά σημεία», χωρίς να αναφέρει το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Είμαι στο ιατρείο Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, .... (το όνομα του γιατρού), ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας 55 ετών, λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ», είπε ο γιατρός καλώντας το ΕΚΑΒ.

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι αναφορές για ενέσεις αδρεναλίνης

Κατά τις ίδιες πηγές, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον γιατρό να κάνει ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μάλιστα, ο γιατρός τους είπε ότι χορήγησε στον Γιώργο Μαζωνάκη 1mg αδρεναλίνης αλλά δεν προσδιόρισε πότε έγινε αυτό - αν έγινε δηλαδή την ώρα που του έκανε ΚΑΡΠΑ ή νωρίτερα.

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Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, μπροστά στους διασώστες ο γιατρός φέρεται να έκανε και δεύτερη ένεση αδρεναλίνης στον τραγουδιστή.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Είχα πάει για φαγητό» υποστηρίζει ο γιατρός

Ο κατηγορούμενος γιατρός, φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, την επίμαχη ώρα είχε αποχωρήσει από το ιατρείο, προκειμένου να πάει για φαγητό.

Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, ενημερώθηκε για το περιστατικό ενώ βρισκόταν εκτός και έσπευσε άμεσα πίσω στο ιατρείο.

Υπνεθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τη Δευτέρα για τις απολογίες τους

 

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