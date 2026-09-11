DEEPAL S07 PRO: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.26 , 20:12 Όλα τα ψέματα και τα λάθη στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης
11.09.26 , 20:10 Μαζωνάκης: «Ο σύζυγός μου του έκανε μαλάξεις κι εγώ χορήγησα αδρεναλίνη»
11.09.26 , 19:46 Δύσκολες ώρες για την Όλγα και τη Γωγώ Φαρμάκη – Πέθανε ο αδελφός τους
11.09.26 , 19:23 Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα στα μαγαζιά με την πέντε μηνών Ξένια
11.09.26 , 19:17 Άννα Βίσση: Με εντυπωσιακό total black look στο Μουσείο της Ακρόπολης
11.09.26 , 19:01 Κατάσχεση 477.000 λαθραίων τσιγάρων στο « Ελευθέριος Βενιζέλος»!
11.09.26 , 18:57 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Πώς σώζουμε ένα βρέφος από πνιγμονή
11.09.26 , 18:41 DEEPAL S07 PRO: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
11.09.26 , 18:35 Η νέα BMW Σειρά 3 με τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους κινητήρες
11.09.26 , 18:26 Μαρία Ναυπλιώτου: Εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας
11.09.26 , 18:16 Πόσο κοστίζει η νέα σχολική χρονιά: Αγγλικά, φροντιστήρια, δραστηριότητες
11.09.26 , 18:16 Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι δύο γιατροί έψαχναν στο AI πώς να τον επαναφέρουν»
11.09.26 , 18:03 Πρέλεβιτς: Έφτιαξε το αγαπημένο της και πολύ υγιενό cake
11.09.26 , 17:50 Πέμπτη Δημοτικού για τον Νέστορα – Η περήφανη μαμά Σοφία Καρβέλα
11.09.26 , 17:40 Οι ΗΠΑ θρηνούν τα θύματα στους Δίδυμους Πύργους στις 11/9/01 (photostory)
Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Δύσκολες ώρες για την Όλγα και τη Γωγώ Φαρμάκη – Πέθανε ο αδελφός τους
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε κατάθλιψη
Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αναμένεται να δείξουν οι ιστολογικές εξετάσεις
Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα στα μαγαζιά με την πέντε μηνών Ξένια
Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι δύο γιατροί έψαχναν στο AI πώς να τον επαναφέρουν»
Πρέλεβιτς: Έφτιαξε το αγαπημένο της και πολύ υγιενό cake
Κορινθίου: Η ανάμνηση από την 11η Σεπτεμβρίου - «Το έζησα το πανδαιμόνιο»
Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
DEEPAL S07 PRO: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Η CHANGAN παρουσιάζει επίσημα στην αγορά το ανανεωμένο DEEPAL S07, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία μπαταριών και εντυπωσιακή αυτονομία, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία των D-SUV.Στην καρδιά του νέου DEEPAL S07 Pro βρίσκεται το εξελιγμένο, αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης της CHANGAN, σχεδιασμένο για να προσφέρει άμεση απόκριση, υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και κορυφαία οδηγική απόλαυση.

Σύγχρονη Σχεδίαση & Ψηφιακή Εμπειρία
Το αμάξωμα επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των D-SUV, συνδέοντας την ιταλική σχεδιαστική φινέτσα με την τεχνολογία αιχμής. Η δυναμική coupe-SUV σιλουέτα, τα νέα πλευρικά μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος, οι ηλεκτρικές κρυφές θυρολαβές, η ενιαία φωτιστική υπογραφή LED και οι νέες ζάντες 20’’ Aeroblade με ελαστικά Continental χαρίζουν μια αεροδυναμική, φουτουριστική παρουσία που μαγνητίζει τα βλέμματα.

DEEPAL S07 PRO: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Στο εσωτερικό, η καμπίνα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολυτέλειας και άνεσης χάρη στο μεταξόνιο των 2.900 mm και την εντυπωσιακή πανοραμική γυάλινη οροφή 1,9 τ.μ. με ηλεκτρικό σκίαστρο. Τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα με μνήμη εξασφαλίζουν ξεκούραστες διαδρομές κάθε εποχή του χρόνου, ενώ οι χειροκίνητοι αεραγωγοί προσφέρουν άμεση και εύκολη ρύθμιση του διζωνικού κλιματισμού.

Η ψηφιακή τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο, με την έξυπνη οθόνη Sunflower 15,6" να στρέφεται ηλεκτρικά προς τον οδηγό ή τον συνοδηγό. Σε συνδυασμό με την προηγμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας AR Head-Up Display που προβάλλει τις ενδείξεις πλοήγησης απευθείας στο παρμπρίζ, προσφέροντας μια απόλυτα ασφαλή και διαστημική εμπειρία οδήγησης.

Το μοντέλο εξοπλίζεται πλέον με προηγμένη μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 77,94 kWh, η οποία προσφέρει μέγιστη ασφάλεια, θερμική σταθερότητα και μεικτή αυτονομία έως 500 km (WLTP). Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 200 kW (258 PS) και 290 Nm ροπής, προσφέροντας εκρηκτικές επιταχύνσεις. Παράλληλα, η αρχιτεκτονική ταχείας φόρτισης επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 30% στο 80% σε μόλις 15 λεπτά.

DEEPAL S07 PRO: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Η νέα έκδοση αναβαθμίζει την οδηγική εμπειρία χάρη στην προηγμένη ανάρτηση Frequency Selective Damping (FSD) με Hydraulic Rebound Stop (HRS) στον βασικό εξοπλισμό. Το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα την απόσβεση των αμορτισέρ, περιορίζοντας τη βύθιση κατά το φρενάρισμα, εξαλείφοντας τις κλίσεις στις στροφές και απορροφώντας τις ανωμαλίες του οδοστρώματος για απόλυτη άνεση και σταθερότητα.
Παράλληλα, τα συστήματα Super Anti-Slip, Snow Mode και Dynamic Motor Control προσφέρουν ακαριαίο έλεγχο της πρόσφυσης με χρόνο απόκρισης μόλις 2 ms. Ρυθμίζοντας άμεσα τη ροπή του ηλεκτροκινητήρα, εξασφαλίζουν ομαλή επιτάχυνση και απόλυτη σιγουριά ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, όπως σε βρεγμένο οδόστρωμα, χιόνι ή πάγο.

DEEPAL S07 PRO: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Έως 728 km Ηλεκτρικής Αυτονομίας WLTP μέσα στην πόλη
Το νέο DEEPAL S07 Pro κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, άμεση απόκριση και μηδενικές εκπομπές ρύπων σε κάθε διαδρομή. Με την αστική αυτονομία να αγγίζει έως και τα 728 km (WLTP), μετατρέπει τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη σε μια ανέμελη εμπειρία χωρίς την ανάγκη συχνής φόρτισης, ενώ η μεικτή αυτονομία έως 500 km (WLTP) εξασφαλίζει την απόλυτη ελευθερία για τα μεγάλα σας ταξίδια.

Το μοντέλο διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), εξελιγμένες τεχνολογίες ασφάλειας και ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον νέας γενιάς, ανταποκρινόμενο πλήρως στα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα.

DEEPAL S07 PRO: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Τιμολογιακή Τοποθέτηση
Το νέο DEEPAL S07 PRO είναι διαθέσιμο στην έκδοση ULTRA, με τιμή εκκίνησης από 38.990€ συμπεριλαμβανομένου του EV Bonus από την Changan Hellas και τη κρατική επιδότηση. 

CHANGAN 
DEEPAL S07 PRO    ULTRA ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ    44.990 € CHANGAN EV BONUS    -3.000 € ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ    -3.000 €
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ    38.990 €
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DEEPAL
 |
DEEPAL S07 PRO
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΤΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η νέα BMW Σειρά 3 με τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους κινητήρες
Αυτοκινητο
Η νέα BMW Σειρά 3 με τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους κινητήρες
Η Honda έγινε πεντάστερη στην ασφάλεια
Αυτοκινητο
Η Honda έγινε πεντάστερη στην ασφάλεια
Volvo Σειρά 40: Οι αναβαθμίσεις στην ασφάλεια και τo Face lifting
Αυτοκινητο
Volvo Σειρά 40: Οι αναβαθμίσεις στην ασφάλεια και τo Face lifting
Το 1.000.000ό Ford Puma έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία
Αυτοκινητο
Το 1.000.000ό Ford Puma έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία
Hyundai: Μας προετοιμάζει για το μέλλον
Αυτοκινητο
Hyundai: Μας προετοιμάζει για το μέλλον
Toyota Yaris Cross.: Τα πιο σημαντικά σημεία του νέου μοντέλου
Αυτοκινητο
Toyota Yaris Cross: Τα πιο σημαντικά σημεία του νέου μοντέλου
Pirelli: Νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη
Αυτοκινητο
Pirelli: Νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη
Νέο Audi Q4 e-tron Design: Δείτε τις τιμές
Αυτοκινητο
Νέο Audi Q4 e-tron Design: Δείτε τις τιμές
Leapmotor B05: Δείτε την ασφάλεια που προσφέρει
Αυτοκινητο
Leapmotor B05: Δείτε την ασφάλεια που προσφέρει
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top