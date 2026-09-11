DEEPAL S07 PRO: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Η CHANGAN παρουσιάζει επίσημα στην αγορά το ανανεωμένο DEEPAL S07, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία μπαταριών και εντυπωσιακή αυτονομία, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία των D-SUV.Στην καρδιά του νέου DEEPAL S07 Pro βρίσκεται το εξελιγμένο, αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης της CHANGAN, σχεδιασμένο για να προσφέρει άμεση απόκριση, υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και κορυφαία οδηγική απόλαυση.

Σύγχρονη Σχεδίαση & Ψηφιακή Εμπειρία

Το αμάξωμα επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των D-SUV, συνδέοντας την ιταλική σχεδιαστική φινέτσα με την τεχνολογία αιχμής. Η δυναμική coupe-SUV σιλουέτα, τα νέα πλευρικά μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος, οι ηλεκτρικές κρυφές θυρολαβές, η ενιαία φωτιστική υπογραφή LED και οι νέες ζάντες 20’’ Aeroblade με ελαστικά Continental χαρίζουν μια αεροδυναμική, φουτουριστική παρουσία που μαγνητίζει τα βλέμματα.



Στο εσωτερικό, η καμπίνα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολυτέλειας και άνεσης χάρη στο μεταξόνιο των 2.900 mm και την εντυπωσιακή πανοραμική γυάλινη οροφή 1,9 τ.μ. με ηλεκτρικό σκίαστρο. Τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα με μνήμη εξασφαλίζουν ξεκούραστες διαδρομές κάθε εποχή του χρόνου, ενώ οι χειροκίνητοι αεραγωγοί προσφέρουν άμεση και εύκολη ρύθμιση του διζωνικού κλιματισμού.

Η ψηφιακή τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο, με την έξυπνη οθόνη Sunflower 15,6" να στρέφεται ηλεκτρικά προς τον οδηγό ή τον συνοδηγό. Σε συνδυασμό με την προηγμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας AR Head-Up Display που προβάλλει τις ενδείξεις πλοήγησης απευθείας στο παρμπρίζ, προσφέροντας μια απόλυτα ασφαλή και διαστημική εμπειρία οδήγησης.

Το μοντέλο εξοπλίζεται πλέον με προηγμένη μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 77,94 kWh, η οποία προσφέρει μέγιστη ασφάλεια, θερμική σταθερότητα και μεικτή αυτονομία έως 500 km (WLTP). Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 200 kW (258 PS) και 290 Nm ροπής, προσφέροντας εκρηκτικές επιταχύνσεις. Παράλληλα, η αρχιτεκτονική ταχείας φόρτισης επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 30% στο 80% σε μόλις 15 λεπτά.

Η νέα έκδοση αναβαθμίζει την οδηγική εμπειρία χάρη στην προηγμένη ανάρτηση Frequency Selective Damping (FSD) με Hydraulic Rebound Stop (HRS) στον βασικό εξοπλισμό. Το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα την απόσβεση των αμορτισέρ, περιορίζοντας τη βύθιση κατά το φρενάρισμα, εξαλείφοντας τις κλίσεις στις στροφές και απορροφώντας τις ανωμαλίες του οδοστρώματος για απόλυτη άνεση και σταθερότητα.

Παράλληλα, τα συστήματα Super Anti-Slip, Snow Mode και Dynamic Motor Control προσφέρουν ακαριαίο έλεγχο της πρόσφυσης με χρόνο απόκρισης μόλις 2 ms. Ρυθμίζοντας άμεσα τη ροπή του ηλεκτροκινητήρα, εξασφαλίζουν ομαλή επιτάχυνση και απόλυτη σιγουριά ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, όπως σε βρεγμένο οδόστρωμα, χιόνι ή πάγο.

Έως 728 km Ηλεκτρικής Αυτονομίας WLTP μέσα στην πόλη

Το νέο DEEPAL S07 Pro κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, άμεση απόκριση και μηδενικές εκπομπές ρύπων σε κάθε διαδρομή. Με την αστική αυτονομία να αγγίζει έως και τα 728 km (WLTP), μετατρέπει τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη σε μια ανέμελη εμπειρία χωρίς την ανάγκη συχνής φόρτισης, ενώ η μεικτή αυτονομία έως 500 km (WLTP) εξασφαλίζει την απόλυτη ελευθερία για τα μεγάλα σας ταξίδια.

Το μοντέλο διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), εξελιγμένες τεχνολογίες ασφάλειας και ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον νέας γενιάς, ανταποκρινόμενο πλήρως στα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τιμολογιακή Τοποθέτηση

Το νέο DEEPAL S07 PRO είναι διαθέσιμο στην έκδοση ULTRA, με τιμή εκκίνησης από 38.990€ συμπεριλαμβανομένου του EV Bonus από την Changan Hellas και τη κρατική επιδότηση.

CHANGAN

DEEPAL S07 PRO ULTRA ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 44.990 € CHANGAN EV BONUS -3.000 € ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ -3.000 €

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 38.990 €

