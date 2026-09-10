Νέο Audi Q4 e-tron Design: Δείτε τις τιμές

Πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και αναβαθμισμένη αισθητική

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Αυτοκινητο
Νέο Audi Q4 e-tron Design: Δείτε τις τιμές
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Η Audi ενισχύει ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα των νέων Q4 SUV e-tron και Q4 Sportback e-tron, προσφέροντας το νέο προνομιακό πακέτο εξοπλισμού Design. Μια ολοκληρωμένη πρόταση που αναδεικνύει τον premium χαρακτήρα των δύο αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, συνδυάζοντας αναβαθμισμένη αισθητική, δυνατότητες εξατομίκευσης και σημαντικό οικονομικό όφελος.

Νέο Audi Q4 e-tron Design: Δείτε τις τιμές
Το πακέτο Design έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει τόσο την εξωτερική εμφάνιση όσο και την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του Audi Q4 e-tron. Περιλαμβάνει: μεταλλικό χρώμα αμαξώματος, πακέτο Ambient Lighting Plus, με δυνατότητα εξατομίκευσης του χρώματος του εσωτερικού φωτισμού, ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, διαστάσεων 8,0J x 19, σε δυναμικό σχέδιο 5 ακτίνων V Aero και μαύρο φινίρισμα. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεγαλύτερων ζαντών με επιπλέον χρέωση, προσφέροντας ακόμη περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Νέο Audi Q4 e-tron Design: Δείτε τις τιμές
Η συνολική αξία του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στο πακέτο είναι σημαντικά υψηλότερη από την προνομιακή τιμή διάθεσής του. Ειδικότερα, το πακέτο Design προσφέρει όφελος 893 ευρώ στις εκδόσεις Inspire, Inspire performance και Inspire quattro performance των Q4 SUV e-tron και Q4 Sportback e-tron. Στην έκδοση Q4 SUV e-tron Business 204 hp, το όφελος ανέρχεται σε 1.114 ευρώ.

Νέο Audi Q4 e-tron Design: Δείτε τις τιμές
Το Audi Q4 SUV e-tron Business 204 hp με το πακέτο Design διατίθεται στην τιμή των 49.599 ευρώ, με τη λιανική τιμή προ φόρων να παραμένει κάτω από το όριο των 40.000 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη έκδοση διατηρεί μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης, αποτελώντας ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση και για εταιρικούς χρήστες.Στις υπόλοιπες εκδόσεις των Q4 SUV e-tron και Q4 Sportback e-tron, το πακέτο Design προσφέρεται στην προνομιακή τιμή των 1.240 ευρώ, ενώ στην έκδοση Q4 SUV e-tron Business 204 hp η τιμή του διαμορφώνεται στα 1.019 ευρώ.

Νέο Audi Q4 e-tron Design: Δείτε τις τιμές
Με την προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, την υψηλή ποιότητα κατασκευής και τον σύγχρονο σχεδιασμό που χαρακτηρίζουν την Audi, τα νέα Q4 SUV e-tron και Q4 Sportback e-tron αποκτούν, με το πακέτο Design, ακόμη πιο ολοκληρωμένο και ξεχωριστό χαρακτήρα.

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