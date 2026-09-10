«Ο Μαζωνάκης μού είπε ότι δεν αισθανόταν καλά» - Αυτοψία στο ιατρείο

Τι ισχυρίζεται η γιατρός και τι εξετάζουν οι αρχές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυτοψία στο ιατρείο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, με έρευνες για τις συνθήκες της ιατρικής πράξης.
  • Η γιατρός δήλωσε ότι ο Μαζωνάκης ήταν σε υπερδιέγερση και δεν αισθανόταν καλά πριν τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
  • Εξετάζεται αν το ιατρείο είχε άδεια για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, καθώς φέρεται να διέθετε μόνο άδεια παθολογικού ιατρείου.
  • Ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή κατά την προετοιμασία της θεραπείας, χωρίς να καταστεί δυνατή η ανάνηψη.
  • Οι δύο γιατροί που εμπλέκονται αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ αναμένονται ιατροδικαστικά αποτελέσματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα αυτοψία στο ιατρείο στο Κολωνάκι όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στον χώρο, στον εξοπλισμό και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν σε υπερδιέργερση, ήξερα γιατί»

Στο ιατρείο βρίσκονται αστυνομικοί, ενώ μετέβη και αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μετά από εντολή του εισαγγελέα. Στόχος είναι να διασταυρωθούν όσα κατέθεσαν οι δύο γιατροί που βρέθηκαν στην Ασφάλεια το βράδυ της Τετάρτης και να ελεγχθούν τα έγγραφα, οι πιστοποιήσεις και ο εξοπλισμός του χώρου.

Αυτοψία είναι σε εξέλιξη στο ιατρείο, όπου υπέστη ανακοπή και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Αυτοψία είναι σε εξέλιξη στο ιατρείο, όπου υπέστη ανακοπή και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία προκύπτουν από την κατάθεση της γιατρού, η οποία έκανε τη θεραπεία στον γνωστό τραγουδιστή.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είναι η πλασμαφαίρεση και πού γίνεται

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Ήταν σε υπερδιέγερση» – Τι φέρεται να κατέθεσε η γιατρός

Σύμφωνα με το MEGA, η γιατρός ανέφερε στην Ασφάλεια ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στο ιατρείο και ήταν σε υπερδιέγερση.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η σύζυγός μου έκανε την πλασμαφαίρεση», λέει ο γιατρός

Κατά την κατάθεσή της, φέρεται να υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής της είπε πως δεν αισθανόταν καλά και ότι, σύμφωνα με όσα αντιλήφθηκε η ίδια, «μπέρδευε τα λόγια του».

Η γιατρός που έκανε τη θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο της σε κατάσταση υπερδιέγερσης και μπέρδευε τα λόγια του

Η γιατρός που έκανε τη θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο της σε κατάσταση υπερδιέγερσης και μπέρδευε τα λόγια του

«Ήταν σε υπερδιέγερση όταν ήρθε και μου είπε τον λόγο», φέρεται να ανέφερε η γιατρός.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η χρυσή διαδρομή από το «Ανήκω σε Μένα» μέχρι σήμερα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να υποστήριξε ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο τους ενόψει της συναυλίας του στις 20 του μήνα, καθώς και γιατί δεν αισθανόταν έτοιμος για την εμφάνιση αυτή. Συγκεκριμένα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς πως του έκανε έναν έλεγχο ηλεκτροφυσιολογικό με μηχανήματα και διαπίστωσε μια επιβάρυνση του οργανισμού του. Για τον λόγο αυτό του πρότεινε η ίδια να κάνει αυτή τη διαδικασία θεραπείας καθαρισμού του αίματος.

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι ελέγχουν τώρα οι Αρχές

Η αυτοψία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ιατρείο θεωρείται κρίσιμο στάδιο της έρευνας.

Θρήνος για τον Μαζωνάκη: Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου

Οι αρμόδιοι καλούνται να διαπιστώσουν τι εξοπλισμός υπήρχε στον χώρο, ποια ήταν η άδεια λειτουργίας του ιατρείου και εάν υπήρχαν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, έχει αναφέρει ότι το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου και όχι άδεια για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

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«Αν μιλάμε ότι κάνει πλασμαφαίρεση με μηχάνημα, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται αυτό σε έναν τέτοιο ιατρείο. Δεν είχε δηλωθεί», ανέφερε στον ΣΚΑΪ.

Ερευνάται αν στο συγκεκριμένο ιατρείο, όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης μπορούσε να γίνει η πλασμαφαίρεση

Ερευνάται αν στο συγκεκριμένο ιατρείο, όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης μπορούσε να γίνει η πλασμαφαίρεση

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν ζητηθεί έγγραφα και πιστοποιήσεις ώστε να διαπιστωθεί αν ο συγκεκριμένος χώρος μπορούσε να πραγματοποιεί την πράξη για την οποία είχε μεταβεί εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η ανακοπή και τα κρίσιμα λεπτά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί το απόγευμα της Τετάρτης στο συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Είχε προηγηθεί ένα πρώτο ραντεβού την προηγουμένη και η διαδικασία είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο λόγος που μετέβη στην κλινική στο Κολωνάκι

Σύμφωνα με τους ανθρώπους της μονάδας, κατά την προετοιμασία της θεραπείας και αφού είχε τοποθετηθεί φλεβοκαθετήρας, ο τραγουδιστής αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.

 

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται όλα όσα συνέβησαν από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης ένιωσε αδιαθεσία μέχρι που μεταφέρθηκε νεκρός στο Ελπί

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται όλα όσα συνέβησαν από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης ένιωσε αδιαθεσία μέχρι που μεταφέρθηκε νεκρός στο Ελπίς

Οι άνθρωποι της μονάδας ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Ελπίς», χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να επανέλθει.

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του

Ένα από τα ερωτήματα που εξετάζονται είναι εάν η πλασμαφαίρεση είχε ήδη ξεκινήσει ή εάν ο 54χρονος βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας.

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ελεύθεροι οι δύο γιατροί

Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια, όπου έδωσαν καταθέσεις για τις συνθήκες του περιστατικού.

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης - Έπαθε ανακοπή καρδιάς

Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου, πραγματοποιούσε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γ. Πατούλης δήλωσε ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γ. Πατούλης δήλωσε ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του γιατρού, Νίκος Αγαπηνός, έχει επισημάνει ότι κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης είναι η ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στην ιατρική πράξη.

Πλέον, οι Αρχές καλούνται να συνθέσουν τα δεδομένα από την αυτοψία, τις καταθέσεις, τα έγγραφα της μονάδας και τα ιατρικά και ιατροδικαστικά στοιχεία για να απαντήσουν στο συγκεκριμένο ερώτημα. 

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