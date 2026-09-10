Μια εικόνα που είχε μείνει χαρακτηριστική από τις νύχτες του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν εκείνη που τον έδειχνε να αφήνει για λίγο το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν και να βγαίνει έξω για να συναντήσει τους ανθρώπους που περίμεναν να τον δουν από κοντά.

Ανάμεσα στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από το μαγαζί, ο τραγουδιστής δεν έμενε απλώς σε έναν σύντομο χαιρετισμό. Πλησίαζε τους θαυμαστές του, αντάλλασσε μαζί τους λίγα λόγια και τους κερνούσε σφηνάκια, σε μια αυθόρμητη κίνηση που είχε προκαλέσει χαμόγελα και ενθουσιασμό.

Ήταν μια στιγμή που είχε καταγραφεί σε βίντεο και είχε κάνει τον γύρο των social media, με τον κόσμο να μην κρύβει την έκπληξή του βλέποντας τον Γιώργο Μαζωνάκη να βρίσκεται τόσο κοντά του, έξω από τον χώρο όπου λίγο αργότερα θα ανέβαινε στη σκηνή.

Οι ουρές έξω από το νυχτερινό κέντρο ήταν συχνά μεγάλες, καθώς οι εμφανίσεις του συγκέντρωναν πλήθος κόσμου. Εκείνος, βλέποντας τους θαυμαστές του να περιμένουν, είχε επιλέξει εκείνη τη βραδιά να τους ανταποδώσει την αγάπη με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Με τα σφηνάκια στο χέρι και χωρίς να κρατά αποστάσεις από τον κόσμο, είχε μετατρέψει την αναμονή έξω από το μαγαζί σε ένα μικρό αυτοσχέδιο πάρτι. Οι παρευρισκόμενοι τον χειροκροτούσαν και τον πλησίαζαν για μια φωτογραφία ή έναν σύντομο χαιρετισμό, ενώ εκείνος ανταποκρινόταν με την αμεσότητα που τον χαρακτήριζε.

Η συγκεκριμένη εικόνα είχε αποκτήσει σήμερα έναν ιδιαίτερα φορτισμένο χαρακτήρα. Μια ανάμνηση από τις νύχτες που ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντούσε το κοινό του όχι μόνο πάνω στη σκηνή, αλλά και έξω από αυτήν, θέλοντας να δείξει έμπρακτα την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη και τη στήριξη που λάμβανε όλα αυτά τα χρόνια.

Άλλωστε, ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη περίοδο που είχε περάσει, ευχαριστώντας τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό του. Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει στα social media είχε πει χαρακτηριστικά: «Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιδράσατε, που βγάλατε άποψη όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό τον χρόνο, που ήταν ένας αρκετά δύσκολος χρόνος. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν χρονιά δοκιμασίας, δοκιμασίας από τον Θεό… Θέλω να σας πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ που κάθε Πέμπτη και Σάββατο ζω ένα όνειρο».