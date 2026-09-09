Γιώργος Μαζωνάκης: Ο λόγος που μετέβη στην κλινική στο Κολωνάκι

«Είχε το χρώμα του νεκρού», λέει αυτόπτης μάρτυρας

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (9/9/2026)

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Στο ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, φαίνεται πως βρίσκεται η άκρη του «νήματος» όσον αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο γνωστός τραγουδιστής είχε μεταβεί εκεί λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star και της Κατερίνας Ρίστα, είχε προγραμματισμένη ιατρική θεραπεία.

Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η αδερφή του, Μαρία, στο νοσοκομείο

Ο λόγος που πήγε στο ιατρείο ο Μαζωνάκης

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο για πλασμαφαίρεση που είναι διαδικασία αναζωογόνησης των κυττάρων ή αντιγήρανσης και όχι για επεμβατική διαδικασία. Σχετιζόταν με την αφαίρεση και επεξεργασία του αίματος, με διαχωρισμό του πλάσματος.

Ο γιατρός του ιατρείου, ο οποίος φέρεται να εξειδικεύεται στην αιματολογία και σε αντίστοιχες θεραπείες, αναζητείται ώστε να δώσει απαντήσεις στις Αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο, αλλά και για όσα τραγικά ακολούθησαν.

Οι Αρχές αναμένεται να αναζητήσουν απαντήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η αδιαθεσία είχε προηγηθεί της επίσκεψης ή εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο ιατρείο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τραγουδιστής φέρεται να υπέστη ανακοπή και να αποχώρησε από το ιατρείο με το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του.

Στην Ασφάλεια ανατέθηκε η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είδα έναν άνθρωπο κατάλευκο»

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο λόγος που μετέβη στην κλινική στο Κολωνάκι

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η μαρτυρία ανθρώπου που βρισκόταν στο σημείο και υποστηρίζει ότι είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη να αποχωρεί από το ιατρείο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας: «Είδα έναν άνθρωπο λευκό - κατάλευκο. Τον μετέφεραν με την καρέκλα. Είχε το χρώμα του νεκρού. Είδα μόνο τα τατουάζ στο χέρι του, όπως το ανέβαζαν στο ασθενοφόρο. Είχε το τατουάζ του, το βέλος». 

Γιώργος Μαζωνάκης: Από το παιδί της Νίκαιας στον «Μαζώ» της Ελλάδας

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποτελεί ένα από τα στοιχεία που αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας, μαζί με την κατάθεση του γιατρού και τα υπόλοιπα δεδομένα από το ιδιωτικό ιατρείο και το νοσοκομείο.

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