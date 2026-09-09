Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Μόλις δύο μήνες πριν από τον θάνατό του, ο αγαπημένος τραγουδιστής είχε παραχωρήσει μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος και στην εκπομπή «Τετ Α Τετ». Η συνέντευξη προβλήθηκε στις 12 Ιουλίου και έμελλε να είναι η τελευταία τηλεοπτική εξομολόγησή του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποδεχτεί τον παρουσιαστή στο σπίτι του και είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής του. Μεταξύ άλλων, είχε αναφερθεί στον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, τον Αύγουστο του 2025, στη διαμάχη με την οικογένειά του, στη συνεργασία με την αδελφή του, Βάσω, αλλά και στις δικαστικές υποθέσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ένιωσα τρόμο και προδοσία»

Περιγράφοντας τη στιγμή που οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αποκαλύψει ότι δύο αστυνομικοί με πολιτικά εμφανίστηκαν στην πόρτα του σπιτιού του και τον ενημέρωσαν πως έπρεπε να τους ακολουθήσει.

Ο ίδιος είχε διατηρήσει αρχικά την ψυχραιμία του, θεωρώντας ότι η κατάσταση θα διευθετούνταν γρήγορα. Όσο περνούσε η ώρα, όμως, άρχισε να συνειδητοποιεί ότι ενδεχομένως θα παρέμενε στην κλινική.

«Φοβόμουν πώς θα με αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι μέσα στην κλινική. Ήταν αρκετά δύσκολο. Ένιωσα τρόμο και προδοσία», είχε εξομολογηθεί.

Παρά τον φόβο και την αβεβαιότητα που είχε βιώσει, είχε επιλέξει να μιλήσει και για μία πιο ανάλαφρη πλευρά της παραμονής του στο νοσοκομείο. Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, κάποιοι από τους νοσηλευόμενους χαίρονταν που είχαν κοντά τους τον «Μαζώ».

Ο τραγουδιστής είχε υποστηρίξει ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό του και είχε χαρακτηρίσει όσα συνέβησαν μία «κίνηση πανικού». Παράλληλα, είχε τονίσει πως η αγάπη και η στήριξη του κόσμου τον βοήθησαν να αντέξει.

Η σχέση με την οικογένεια και η συνεργασία με τη Βάσω Μαζωνάκη

Ιδιαίτερη αναφορά είχε κάνει στη σχέση του με την οικογένειά του και στη συνεργασία με την αδελφή του, Βάσω. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε διευκρινίσει ότι εκείνη δεν ήταν μάνατζέρ του, αλλά συνεργάτιδά του, ενώ οι τελικές αποφάσεις για την επαγγελματική του πορεία λαμβάνονταν από τον ίδιο.

Όπως είχε εξηγήσει, η συνεργασία τους άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Έπειτα από πολλές συζητήσεις, ο ίδιος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να εργάζονται μαζί και αποφάσισε να κρατήσει αποστάσεις.

Παρότι είχε περιγράψει τις έντονες διαφωνίες και την απομάκρυνση που ακολούθησε, δεν είχε αρνηθεί τη στήριξη που είχε δεχτεί από την οικογένειά του κατά το παρελθόν. Αντίθετα, είχε αναγνωρίσει και τη δική του ευθύνη για τη μεταξύ τους ρήξη.

«Θεωρώ ότι έχω 100% μερίδιο ευθύνης σε ό,τι έγινε με την οικογένειά μου», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι μέσα από αυτήν τη δύσκολη εμπειρία ανακάλυψε πλευρές του εαυτού του που μέχρι τότε αγνοούσε.

«Εμένα η πίστη και η πίστα με έσωσαν»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αποκαλύψει ότι απέφευγε να παρακολουθεί όσα λέγονταν για εκείνον στην τηλεόραση και δεν είχε επικοινωνήσει με δημοσιογράφους για να υπερασπιστεί δημόσια τον εαυτό του.

Παρά τις δοκιμασίες, η πίστη παρέμενε ένα από τα σημαντικότερα στηρίγματά του. «Ο Θεός σού δίνει αυτά που αντέχεις», είχε πει στον Τάσο Τρύφωνος, χαρακτηρίζοντας όσα βίωσε δοκιμασίες της ζωής.

«Εμένα η πίστη και η πίστα με έσωσαν», είχε προσθέσει σε μία φράση που, μετά τον ξαφνικό θάνατό του, αποκτά ξεχωριστή συναισθηματική βαρύτητα.