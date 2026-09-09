Τα σενάρια για τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο λεωφορείο του ΚΤΕΛ και στη συνέχεια στη στάση όπου περίμεναν αμέριμνοι πολίτες. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν. Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο για ποιο λόγο ο οδηγός του ηλεκτρικού λεωφορείου δεν πρόλαβε να φρενάρει εγκαίρως.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη, μια κοπέλα 21 ετών σφηνώθηκε ανάμεσα στις ρόδες του λεωφορείου και το πλαίσιο της στάσης. Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της.

Το σημείο όπου σφηνώθηκε η 21χρονη

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διασώστες δικυκλιστές.

Η κατάσταση της 21χρονης κοπέλας χαρακτηρίζεται πιο σοβαρή, ενώ οι άλλες τρεις τραυματίες είναι σε καλύτερη κατάσταση. Και οι τέσσερις γυναίκες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, το λεωφορείο του Οργανισμού, που εκτελούσε το δρομολόγιο 28, έπεσε πάνω στο λεωφορείο των ΚΤΕΛ, που εκτελούσε το δρομολόγιο 57.

Ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη για το σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Από τη σύγκρουση έσπασαν όλα τα τζάμια, τα καθίσματα γέμισαν θραύσματα. Οι επιβάτες σοκαρισμένοι.

Θεσσαλονίκη: Έχασε την κόρη του από τροχαίο στο ίδιο σημείο

Με βουρκωμένα μάτια, ο κ. Νίκος Αβδαμούδης κρατά τη φωτογραφία της 23χρονης κόρης του, που έχασε τη ζωή της από τροχαίο πριν από τρία χρόνια στον ίδιο δρόμο.

Όπως καταγγέλλει, ο δρόμος είναι επικίνδυνος.

Ο κ. Νίκος Αβδαμούδης που έχασε την κόρη του από τροχαίο στο ίδιο σημείο, καταγγέλλει ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος

Θεσσαλονίκη: Τα σενάρια για τα αίτια της σύγκρουσης

Στα πιθανά σενάρια για το τι μπορεί να οδήγησε στο σοκαριστικό τροχαίο αναφέρθηκε ο Σπύρος Λάμπρου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Δύο σενάρια εξετάζουν οι αρχές:

Το πρώτο σενάριο έχει να κάνει με ανθρώπινο λάθος. Αν ο οδηγός κόταξε το κινητό του, αν αισθάνθηκε κάποια αδιαθεσία, ενδεχομένως αν κάποιος επιβάτης του μίλησε και έχασε τον έλεγχο. Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει κάμερα που καταγράφει τα πάντα, έτσι οι αρχές μπορούν να γνωρίζουν τι συνέβη στην καμπίνα του οδηγού.

Το δεύτερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι η μηχανική βλάβη, συγκεκριμένα θα εξεταστούν η ταχύτητα, τα φρένα και το ηλεκτρικό σύστημα. Το GPS μπορεί να δώσει στοιχεία για την ταχύτητα. Επιπλέον, υπάρχει ένα τερματικό μέσα στο λεωφορείο, το οποίο δίνει αμέσως πληροφορίες για οποιαδήποτε βλάβη στο αμαξοστάσιο. Άρα ξέρουν λεπτό προς λεπτό ποια είναι η κατάσταση του λεωφορείου.

Είναι θέμα χρόνου να μάθουμε τι συνέβη.