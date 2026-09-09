Ντάβλας για Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος βοηθούσε τους ανθρώπους»

«Καλό ταξίδι Γιώργο. Όλη η Ελλάδα πενθεί σήμερα»

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Ο Γιώργος Ντάβλας αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη/ Kεντρικό Δελτίο Star (9/9/26)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Ντάβλας εξέφρασε τη θλίψη του για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε προγραμματισμένη συνεργασία στο ΝΟΧ.
  • Περιέγραψε τον Μαζωνάκη ως ευγενικό, ευαίσθητο και δοτικό άνθρωπο, που είχε μεγάλη καλλιτεχνική αξία.
  • Αναφέρθηκε σε κοινά ενδιαφέροντα, όπως το χειμερινό μπάνιο και η πίστη στον Θεό.
  • Ο Μαζωνάκης βοήθησε ένα παιδί με καρκίνο, δείχνοντας την ανθρωπιά του.
  • Ο Ντάβλας τόνισε την καλλιτεχνική παρακαταθήκη του Μαζωνάκη και τη μοναδική φωνή του.

Συγκλονισμένος από τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίστηκε ο PR manager Γιώργος Ντάβλας, ο οποίος γνώριζε τον τραγουδιστή από πολύ νεαρή ηλικία και μάλιστα επρόκειτο να συνεργαστεί μαζί του φέτος στο ΝΟΧ.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, ο Γιώργος Ντάβλας δεν έκρυψε το σοκ του, περιγράφοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν άνθρωπο ιδιαίτερα ευγενικό, ευαίσθητο και δοτικό.

«Ήταν πάρα πολύ καλός, πολύ, πολύ ευγενικός», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η γνωριμία τους κρατούσε εδώ και πολλά χρόνια.

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«Τον Γιώργο τον γνώρισα όταν ήταν 18 χρονών, ήταν συμμαθητής του αδερφού μου. Και μετά, στην Πάτρα, όταν τον άκουσα για πρώτη φορά, γιατί είμαι από την Πάτρα, κατάλαβα ότι ο Γιώργος θα γίνει μεγάλος σούπερ σταρ, θα γίνει μεγάλος τραγουδιστής. Και ήταν μεγάλος τραγουδιστής».

Ο ίδιος μίλησε και για τη συνεργασία που είχαν προγραμματίσει για τη φετινή σεζόν, αποκαλύπτοντας παράλληλα δύο πράγματα που τους ένωναν: την αγάπη τους για το χειμερινό μπάνιο και την πίστη τους στον Θεό.

«Φέτος θα συνεργαζόμασταν στο ΝΟΧ, μαζί. Είχαμε δυο κοινά πράγματα μαζί: το χειμερινό μπάνιο και την πίστη στον Θεό. Του άρεσε να πηγαίνει σε μοναστήρια, σε εκκλησίες, να προσεύχεται. Και κάποιες φορές τηλεφωνιόμασταν τα βράδια και λέγαμε τα δικά μας».

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Άννα Βίσση-Γιώργος Ντάβλας-Χριστίνα Πολίτη-Γιώργος Μαζωνάκης στο Cocktail Party 10 Χρόνων DAVLAS & PaRtners το 2016/ ndp

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του σε μια στιγμή κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης στάθηκε δίπλα σε ένα παιδί που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Ο Γιώργος ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και δεν θα ξεχάσω, θέλω να το πω αυτό: όταν τον χρειάστηκα για ένα παιδί που έπασχε από καρκίνο, ο Γιώργος έτρεξε αμέσως δίπλα του. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ» εξομολογήθηκε.

Ο Γιώργος Ντάβλας στάθηκε και σε μια πλευρά του χαρακτήρα του τραγουδιστή που δεν ήταν ίσως τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό. Όπως είπε, ο Μαζωνάκης δεν ήταν άνθρωπος που επιδίωκε τις κοσμικές εμφανίσεις, ωστόσο όταν κάποιος τον χρειαζόταν, ήταν εκεί.

«Δεν ήταν πάρα πολύ κοινωνικός, δεν ερχόταν σε διάφορες δεξιώσεις και event. Αλλά θυμάμαι μια φορά που του είπα “σε χρειάζομαι” στη Μεγάλη Βρετανία, σε κάτι που έκανα, ήρθε», εξήγησε.

Κλείνοντας, μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την καλλιτεχνική παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Ήταν πολύ πονόψυχος, εξαιρετικός άνθρωπος και μεγάλος καλλιτέχνης. Και πιστεύω ότι θα λείψει σε όλους η ιδιαίτερη φωνή του, γιατί με το που άκουγες τη φωνή του, καταλάβαινες ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Καλό ταξίδι, Γιώργο, και όλη η Ελλάδα πενθεί σήμερα», είπε με συγκίνηση ο Γιώργος Ντάβλας.

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