Σύγκρουση λεωφορείων Θεσσαλονίκη: «Είδαμε τη στάση να πέφτει πάνω σε κόσμο»

Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο - Τι λένε μάρτυρες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σύγκρουση δύο λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.
  • Δύο γυναίκες, 60 και 21 ετών, είναι οι σοβαρότερα τραυματισμένες με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα.
  • Μαζί τους τραυματίστηκαν ελαφρά μια 17χρονη και μια 50χρονη, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Ο οδηγός του λεωφορείου που προκάλεσε τη σύγκρουση ήταν σοκαρισμένος και έδωσε κατάθεση στην Τροχαία.
  • Η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ συνεργεία του ΟΑΣΘ απομακρύνουν τα οχήματα.

Σοκάρουν οι περιγραφές αυτόπτων μαρτύρων για τη σύγκρουση των δύο αστικών λεωφορείων σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων πολιτών.  

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση μετά από σύγκρουση με άλλο

Σύμφωνα με όσα είπαν στην Ερτ, το λεωφορείο που κατέβαινε την οδό Παπανδρέου προς το κέντρο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προσέκρουσε σε άλλο λεωφορείο που είχε σταματήσει στη στάση για να επιβιβάσει και να αποβιβάσει επιβάτες. 

«Ακούσαμε ένα μπαμ. Το είδαμε να έρχεται κατά πάνω τους», περιέγραψαν, τονίζοντας ότι το λεωφορείο παρέσυρε τη στάση χτύπησε, η οποία κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε ανθρώπους που ήταν στο σημείο. 

Λεωφορεία Θεσσαλονίκη

Φωτογραφίες από το σημείο / Intime (Γιάννης Μωυσιάδης)

Σύγκρουση λεωοφείων

Λεωφορεία

Σύγκρουση λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις τραυματίες – Σοβαρότερα δύο γυναίκες 

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα. 

Πρόκειται για δύο γυναίκες, ηλικίας 60 και 21 ετών, οι οποίες βρίσκονταν στη στάση και είναι οι σοβαρότερα τραυματισμένες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 60χρονη έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ η 21χρονη φέρει κατάγματα στη λεκάνη και στα άκρα. 

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκαν επίσης μια 17χρονη και μία 50χρονη, οι οποίες επέβαιναν στο λεωφορείο και έχουν τραυματιστεί ελαφρά. 

Και οι τέσσερις παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν διατρέχει κάποια κίνδυνο. 

Οι δύο γυναίκες που είναι σε καλύτερη κατάσταση αναμένεται να δώσουν κατάθεση στην Τροχαία, καθώς ήταν και αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού. 

Θεσσαλονίκη: «Ο οδηγός ήταν απαρηγόρητος»  

Ο οδηγός του λεωφορείου που προκάλεσε τη σύγκρουση παρέμεινε για αρκετή ώρα στη θέση του, εμφανώς σοκαρισμένος. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν απαρηγόρητος και δεν μπορούσε να μιλήσει. Περιορίστηκε να δώσει κατάθεση στην Τροχαία και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. 

Στο σημείο παραμένουν συνεργεία του ΟΑΣΘ, τα οποία επιχειρούν να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα οχήματα. 

Η Τροχαία ερευνά  τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. 

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