Σίσσυ Χρηστίδου: Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από την Ερείκουσα

Αρνείται να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι η παρουσιάστρια!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.26 , 16:15 ΟΑΣΑ: 4 νέες λεωφορειακές γραμμές - Ποιες περιοχές εξυπηρετούν
09.09.26 , 16:01 Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Blue Lagoon: «Άφησα το καλύτερο για το τέλος»
09.09.26 , 16:00 Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα
09.09.26 , 16:00 Οι νέες τάσεις στο χρώμα των μαλλιών που ξεχωρίζουν για το φθινοπωρινό
09.09.26 , 15:47 Αντώνης Ρέμος: Παρέλαση καλλιτεχνών στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη
09.09.26 , 15:39 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Μίλησε στον γιο της μέσα από το ραδιόφωνο
09.09.26 , 15:37 Σύγκρουση λεωφορείων Θεσσαλονίκη: «Είδαμε τη στάση να πέφτει πάνω σε κόσμο»
09.09.26 , 15:00 Κωνσταντίνος Αργυρός: Κάνει lock in! Η απαιτητική γυμναστική του!
09.09.26 , 14:48 Ιωάννα Τούνη: Δείτε το εντυπωσιακό croissant bar στη Μονμάρτρη
09.09.26 , 14:34 Νέα αύξηση στις τιμές των τροφίμων -Τι απαντά στο Star ο Τάκης Θεοδωρικάκος
09.09.26 , 14:29 Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Σπάνιες φωτογραφίες με τα αδέλφια & τα ανίψια του
09.09.26 , 14:26 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από την Ερείκουσα
09.09.26 , 14:10 Κυψέλη: Τα ανθρώπινα οστά μεταφέρθηκαν πρόσφατα στην Αλεπότρυπα
09.09.26 , 14:04 Sandra Bullock: Αποκάλυψε ότι έχασε δύο φορές τα μαλλιά της
09.09.26 , 14:00 «Όποιος απατά μία φορά, θα απατά πάντα;» - Η επιστήμη απαντά
Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Φαίη Σκορδά: Έτσι διατηρεί τη φόρμα της - Φωτογραφία από την προπόνησή της
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Ιωάννα Τούνη: Δείτε το εντυπωσιακό croissant bar στη Μονμάρτρη
Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!
Πριν και μετά: Πώς ήταν 10 + 1 πρόσωπα της τηλεόρασης πριν 20 χρόνια
Νεκρή σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια στίβου
Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση μετά από σύγκρουση με άλλο
Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Σίσσυ Χρηστίδου απαθανατίζει το ηλιοβασίλεμα από την Ερείκουσα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε καλοκαιρινές φωτογραφίες από την Ερείκουσα στο Instagram.
  • Είναι ερωτευμένη με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο, που διατηρεί εστιατόρια στην Κέρκυρα.
  • Η παρουσιάστρια προετοιμάζεται για την τηλεοπτική σεζόν με το "Χαμογέλα και Πάλι!" να μετακομίζει σε καθημερινό πρόγραμμα.
  • Η πρεμιέρα της εκπομπής είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.
  • Στο πλευρό της θα είναι οι Παύλος Σταματόπουλος, Νίκος Συρίγος, Κωνσταντίνος Βασάλος και Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Λίγες μόλις ημέρες πριν την επιστροφή της στη μικρή οθόνη, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από πανέμορφες, καλοκαιρινές εικόνες από την απόδρασή της στην Ερείκουσα.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα άλμπουμ επτά φωτογραφιών γεμάτο από γαλήνια τοπία, τη θάλασσα και μαγευτικά ηλιοβασιλέματα, επιλέγοντας να συνοδεύσει το post της μόνο με δύο λιτά emojis: ένα στάχυ κι ένα κοχύλι.

Η ρομαντική λήψη της Σίσσυς Χρηστίδου από την Ερείκουσα

Η ρομαντική λήψη της Σίσσυς Χρηστίδου από την Ερείκουσα

Αυτές οι στιγμές χαλάρωσης έρχονται σε μια πολύ ιδιαίτερη και όμορφη φάση για την ίδια, καθώς αυτήν την περίοδο είναι full ερωτευμένη!

Σίσσυ Χρηστίδου: Το δείπνο στο εστιατόριο του συντρόφου της στην Κέρκυρα

Ο εκλεκτός της καρδιάς της είναι ο επιχειρηματίας Στέφανος Νεδέλκος, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και διατηρεί τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα. Η παρουσιάστρια ταξίδεψε στο νησί των Φαιάκων, όπου απόλαυσε τις ομορφιές του τόπου αλλά και το φαγητό στο μαγαζί του αγαπημένου της, συνδυάζοντας ξεγνοιασιά και έρωτα.

Η παρουσιάστρια δε χορταίνει τη θάλασσα

Η παρουσιάστρια δε χορταίνει τη θάλασσα

Παράλληλα, η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για μια τηλεοπτική σεζόν γεμάτη αλλαγές! Το «Χαμογέλα και Πάλι!» αποχαιρετά τα Σαββατοκύριακα και μετακομίζει πλέον στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA.

Χρηστίδου: Η πρώτη σύσκεψη για την εκπομπή και η αποχώρηση από το πάνελ

Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο πλευρό της παρουσιάστριας θα βρίσκονται σταθερά οι Παύλος Σταματόπουλος, Νίκος Συρίγος, Κωνσταντίνος Βασάλος και Βάλια Χατζηθεοδώρου, έτοιμοι να μας κρατούν την πιο δυνατή καθημερινή συντροφιά!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Blue Lagoon: «Άφησα το καλύτερο για το τέλος»
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Blue Lagoon: «Άφησα το καλύτερο για το τέλος»
Αντώνης Ρέμος
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Ρέμος: Παρέλαση καλλιτεχνών στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη
Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μοργκαν
Celebrities & Gossip Νεα
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Μίλησε στον γιο της μέσα από το ραδιόφωνο
Αργυρός: Κάνει lock in! Η Απαιτητική Γυμναστική Του
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Κάνει lock in! Η απαιτητική γυμναστική του!
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Δείτε το εντυπωσιακό croissant bar στη Μονμάρτρη
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Σπάνιες φωτογραφίες με τα αδέλφια & τα ανίψια του
Celebrities & Gossip Νεα
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Σπάνιες φωτογραφίες με τα αδέλφια & τα ανίψια του
Sandra Bullock: Αποκάλυψε ότι έχασε δύο φορές τα μαλλιά της
Celebrities & Gossip Νεα
Sandra Bullock: Αποκάλυψε ότι έχασε δύο φορές τα μαλλιά της
Φαίη Σκορδά
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Σκορδά: Έτσι διατηρεί τη φόρμα της - Φωτογραφία από την προπόνησή της
Ανδρομάχη
Celebrities & Gossip Νεα
Αινιγματική η Ανδρομάχη: «Αν σ’ αγαπάει… θα είναι εκεί»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top