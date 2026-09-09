Λίγες μόλις ημέρες πριν την επιστροφή της στη μικρή οθόνη, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από πανέμορφες, καλοκαιρινές εικόνες από την απόδρασή της στην Ερείκουσα.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα άλμπουμ επτά φωτογραφιών γεμάτο από γαλήνια τοπία, τη θάλασσα και μαγευτικά ηλιοβασιλέματα, επιλέγοντας να συνοδεύσει το post της μόνο με δύο λιτά emojis: ένα στάχυ κι ένα κοχύλι.

Η ρομαντική λήψη της Σίσσυς Χρηστίδου από την Ερείκουσα

Αυτές οι στιγμές χαλάρωσης έρχονται σε μια πολύ ιδιαίτερη και όμορφη φάση για την ίδια, καθώς αυτήν την περίοδο είναι full ερωτευμένη!

Ο εκλεκτός της καρδιάς της είναι ο επιχειρηματίας Στέφανος Νεδέλκος, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και διατηρεί τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα. Η παρουσιάστρια ταξίδεψε στο νησί των Φαιάκων, όπου απόλαυσε τις ομορφιές του τόπου αλλά και το φαγητό στο μαγαζί του αγαπημένου της, συνδυάζοντας ξεγνοιασιά και έρωτα.

Η παρουσιάστρια δε χορταίνει τη θάλασσα

Παράλληλα, η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για μια τηλεοπτική σεζόν γεμάτη αλλαγές! Το «Χαμογέλα και Πάλι!» αποχαιρετά τα Σαββατοκύριακα και μετακομίζει πλέον στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA.

Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο πλευρό της παρουσιάστριας θα βρίσκονται σταθερά οι Παύλος Σταματόπουλος, Νίκος Συρίγος, Κωνσταντίνος Βασάλος και Βάλια Χατζηθεοδώρου, έτοιμοι να μας κρατούν την πιο δυνατή καθημερινή συντροφιά!