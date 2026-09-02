Χρηστίδου: Η πρώτη σύσκεψη για την εκπομπή και η αποχώρηση από το πάνελ

Η παρουσιάστρια επιστρέφει στην καθημερινή ζώνη

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Τι είπε ο Κωνσταντίνος Βασάλος

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Το «Χαμογέλα και Πάλι» επιστρέφει για 9η τηλεοπτική σεζόν, όπως αποκάλυψε μέσα από φωτογραφίες της στα social media η Σίσσυ Χρηστίδου.

 

 

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές η ομάδα της εκπομπής επέστρεψε στα γραφεία, κάνοντας την πρώτη της σύσκεψη. Το πάνελ της εκπομπής θα είναι το ίδιο, πλην μίας αποχώρησης, εκείνης της Νόρας Καούρη, η οποία μετακινήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. 

Χρηστίδου: Η πρώτη σύσκεψη για την εκπομπή και η αποχώρηση από το πάνελ

Η Σίσσυ ανέβασε δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη ποζάρει χαμογελαστή όλη η ομάδα της εκπομπής και στη δεύτερη μόνο οι συνεργάτες που θα βρίσκονται καθημερινά στο πάνελ. δηλαδή ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

 

 

«And we are back babe for season 9», έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου χωρίς να αποκαλύπτει τις μέρες και τις ώρες της εκπομπής της. 

Χρηστίδου: Η πρώτη σύσκεψη για την εκπομπή και η αποχώρηση από το πάνελ

Ενθουσιασμένος για την επιστροφή τους στον τηλεοπτικό αέρα είναι ο Κωνσταντίνος Βασάλος, δηλώνοντας πως έρχεται με όρεξη, κέφι και χαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σίσσυ Χρηστίδου θα μετακινηθεί από το Σαββατοκύριακο στην καθημερινή πρωϊνή ζώνη του Mega με πιθανή ώρα έναρξης τις 10:00, μετά το «διαζύγιο» του σταθμού με τη Φαίη Σκορδά. 

 

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ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ
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