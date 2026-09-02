Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρά δίδυμα νεογέννητα μετά από πρόωρο τοκετό

Στο νοσοκομείο παραμένει η 29χρονη μητέρα

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Εύβοια: Νεκρά Δύο Πρόωρα Δίδυμα Βρέφη Στη Χαλκίδα
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Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, όπου δύο δίδυμα βρέφη έχασαν τη ζωή τους μετά τον πρόωρο τοκετό τους, τα ξημερώματα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026.

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Σύμφωνα με το evima.gr, τα δύο νεογνά γεννήθηκαν πρόωρα στο σπίτι της 29χρονης μητέρας τους, σε περιοχή του Δήμου Ερέτριας. Η γυναίκα φέρεται να διένυε τον 7ο μήνα της κύησής της.

Μετά τον τοκετό, η μητέρα και τα δύο βρέφη μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, λίγο πριν από τις 23:00 το βράδυ.

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Τα δύο νεογνά μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στα Επείγοντα, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα επαναφέρουν. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, όμως, δεν κατάφεραν να τα κρατήσουν στη ζωή. 

Η 29χρονη μητέρα παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

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Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο βρεφών έχει παραγγελθεί νεκροψία - νεκροτομή.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. 

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