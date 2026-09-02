Δεν εξελέγη στη θέση της Ε΄ Αντιπροέδρου της Βουλής η Έλενα Ακρίτα, καθώς η υποψηφιότητά της, που είχε προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, δε συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία στην ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Ολομέλεια.

Συνολικά στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές. Υπέρ της Έλενας Ακρίτα ψήφισαν 119, ενώ 169 βουλευτές δήλωσαν «παρών», με αποτέλεσμα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να απορριφθεί.

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