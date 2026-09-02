Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα – 119 υπέρ, 169 παρών

Στην ψηφοφορία ψήφισαν 288 βουλευτές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Ακρίτα δεν εκλέχθηκε Ε΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής.
  • Η υποψηφιότητά της προτάθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
  • Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές.
  • 119 ψήφισαν υπέρ της Ακρίτα, 169 δήλωσαν 'παρών'.
  • Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ απορρίφθηκε λόγω έλλειψης πλειοψηφίας.

Δεν εξελέγη στη θέση της Ε΄ Αντιπροέδρου της Βουλής η Έλενα Ακρίτα, καθώς η υποψηφιότητά της, που είχε προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, δε συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία στην ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Ολομέλεια.

Συνολικά στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές. Υπέρ της Έλενας Ακρίτα ψήφισαν 119, ενώ 169 βουλευτές δήλωσαν «παρών», με αποτέλεσμα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να απορριφθεί.

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