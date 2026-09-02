Νεσχάν Μουλαζίμ: «Μιλάω στην κόρη μου αποκλειστικά στα τουρκικά και ο μπαμπάς της στα ελληνικά»/ βίντεο ΕΡΤ

Το πρώτο ταξίδι στη γενέτειρά της, την Τουρκία, με τη 10 μηνών κόρη της πραγματοποίησε η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Νεσχάν Μουλαζίμ: Το πρώτο ταξίδι με την κόρη της, στην Τουρκία/ instagram

Το γνωστό μοντέλο τουρκικής καταγωγής και ο σύζυγός της, Στέλιος Πολογεώργης, ταξίδεψαν στη γειτονική χώρα και μοιράστηκαν φωτογραφίες στα social media. Aυτή ήταν και η πρώτη φορά που η μικρούλα ταξίδεψε με αεροπλάνο.

Το ταξίδι ήταν ιδιαίτερης συναισθηματικής αξίας, καθώς αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο πατέρας της Νεσχάν Μουλαζίμ συναντούσε την εγγονή του.

Νεσχάν Μουλαζίμ: H πρώτη συνάντηση του πατέρα της με τη 10 μηνών κόρη της/ instagram

«Η πρώτη σου πτήση ✈️ Η πρώτη σου φορά στην πόλη της μαμάς 🇹🇷 Η πρώτη σου φορά στην αγκαλιά του παππού 🤗 10 μήνες, τόσες πολλές όμορφες πρωτιές. Ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας μας, τώρα και δική σου», έγραψε στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών που δημοσίευσε η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Νεσχάν Μουλαζίμ: H πρώτη συνάντηση του πατέρα της με τη 10 μηνών κόρη της/ instagram

Το αγαπημένο ζευγάρι πέρασε και το πρώτο καλοκαίρι, έχοντας στην αγκαλιά του και τη ζωή του, τη μονάκριβη κόρη του.

«Το πρώτο μας καλοκαίρι μαζί… ☀️🌊🤍Τα μικρά σου χεράκια, η μεγαλύτερη ευτυχία μας.Τόσο ευγνώμων για σένα», έγραψε στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της η Νεσχάν Μουλαζίμ, δημοσιεύοντας καλοκαιρινά οικογενειακά στιγμιότυπα.

Ο πολιτικός γάμος στη Μύκονο και οι δυσκολίες στην εγκυμοσύνη

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στη Μύκονο, τον Σεπτέμβριο του 2022. Μάρτυρες ήταν η Βασιλική Τσεκούρα και η Ευγενία Γκιζέλη.

Βασιλική Τσεκούρα- Στέλιος Πολογεώργης- Νεσχάν Μουλαζίμ- Ευγενία Γκιζέλη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Την ευτυχία του ζευγαριού συμπλήρωσε ο ερχομός της κόρης του, τον Οκτώβριο του 2025. Πριν τη γέννησή της, η Νεσχάν Μουλαζίμ είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προσπάθειες της να γίνει μητέρα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

«Η αλήθεια είναι ότι πάλεψα για την εγκυμοσύνη 4 χρόνια. Έκανα εξωσωματική. Μετά τα 40 δεν είναι εύκολο να μείνεις με φυσικό τρόπο. Αυτή είναι η δεύτερη εγκυμοσύνη. Στην πρώτη εγκυμοσύνη είχαμε δίδυμα και τα έχασα. Είχα χάσει εκεί την πίστη μου. Με πολύ ενθάρρυνση προσπάθησα ξανά. Αυτή τη φορά ένιωθα μέσα μου ότι ήρθε η ώρα. Βάλαμε ένα έμβρυο και καλό και λέω αν είναι να γίνει θα γίνει. Αισθάνθηκα ότι θα γίνει, το είπα και στον σύζυγό μου, ότι είμαι έγκυος. Όσες δυσκολίες και να είχα, ποτέ δεν έχασα τη θετική μου πλευρά», είχε εξομολογηθεί στο Happy Day, τον Σεπτέμβριο του 2025, λίγες μέρες πριν γεννήσει την κόρη της.

Αν και η εγκυμοσύνη της εξελίχθηκε ομαλά, η Νεσχάν Μουλαζίμ χρειάστηκε να κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο το τελευταίο διάστημα της εγκουμοσύνης, καθώς διαγνώστηκε με παροδική οστεοπόρωση κύησης, μια σπάνια, αλλά προσωρινή κατάσταση, που επηρεάζει τα οστά κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης.