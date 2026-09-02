Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, από τη νύχτα που ο Mad Clip, κατά κόσμον Πίτερ Αναστασόπουλος, έφυγε από τη ζωή μετά από τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Ο θάνατός του, στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, είχε προκαλέσει σοκ στην ελληνική μουσική σκηνή. Ο Mad Clip βρισκόταν τότε στο απόγειο της καριέρας του, έχοντας σημειώσει μεγάλες επιτυχίες και αποκτήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό.

Πέντε χρόνια μετά, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Το βράδυ της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου, φίλοι, συνεργάτες αλλά και θαυμαστές του συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου σημειώθηκε το μοιραίο τροχαίο, τιμώντας τον με αυτόν τον τρόπο λίγες ώρες πριν από την επέτειο του θανάτου του.

Το μήνυμα της Ζόζεφιν

Ανάμεσα σε εκείνους που εξακολουθούν να τον θυμούνται με αγάπη είναι και η Ζόζεφιν. Η τραγουδίστρια, η οποία υπήρξε φίλη και συνεργάτιδά του, δημοσίευσε στα social media μια εικόνα από τη συγκέντρωση στη Βουλιαγμένη. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί με επιτυχία στο «Fimi», ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν εκείνη την περίοδο στην ελληνική trap σκηνή.

«Πέρασαν τα χρόνια, αλλά η “φήμη” σου δεν θα σβήσει ποτέ. Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για σένα Peter. Μας λείπεις», έγραψε η Ζόζεφιν, κάνοντας tag και τον λογαριασμό του Mad Clip.

Το τροχαίο που συγκλόνισε

Ήταν τα ξημερώματα της 2ας Σεπτεμβρίου 2021, όταν έγινε γνωστή η τραγική είδηση του θανάτου του Mad Clip. Ο 34χρονος είχε βρεθεί νωρίτερα σε γάμο φίλων του και, κατά την επιστροφή του, οδηγούσε την Porsche του στη Βουλιαγμένη. Περίπου στις 02:15, στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Φανερωμένης, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

To supercar εξετράπη της πορείας τoυ και προσέκρουσε αρχικά σε κολώνα και στη συνέχεια σε δέντρο. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα ο Mad Clip να εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Ο Mad Clip παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε τεράστια συγκίνηση. Φίλοι, συνεργάτες και πολλοί καλλιτέχνες τον αποχαιρέτησαν δημόσια, ενώ από τις πρώτες ώρες πλήθος θαυμαστών του βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος.