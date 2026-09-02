Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες κάνει ποδαρικό ο Σεπτέμβριος, καθώς ο υδράργυρος θα παραμείνει έως και 6°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα μέχρι και την Τετάρτη. Ωστόσο, βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 34-36°C, ενώ σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 37-38°C.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 36°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κινηθεί έως τους 33°C.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά

Παρά την υψηλή θερμοκρασία, το σκηνικό δεν θα είναι απόλυτα καλοκαιρινό. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα να σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις.

Την ίδια ώρα, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6 μποφόρ και τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η ενίσχυση των ανέμων, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό από την Πέμπτη

Η σημαντική αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, όταν το σκηνικό θα αρχίσει να μεταβάλλεται.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα κάνουν αρχικά την εμφάνισή τους στη Μακεδονία και σταδιακά θα επεκταθούν και σε νοτιότερες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, βάζοντας τέλος στις ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική αλλαγή του καιρού για τον Σεπτέμβριο.