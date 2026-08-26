Υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Σε πολύ υψηλό επίπεδο ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η μετεωρολόγος Ματίνα Μπέρου.

Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα στη χώρα, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών να αυξάνεται λόγω της ενίσχυσης των ανέμων.

Η σημερινή ημέρα ήταν η πέμπτη συνεχόμενη με συνθήκες καύσωνα. Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου σε Καρδίτσα, Σπάρτη και Τρίκαλα, καθώς και σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου. Στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Στους 39,5°C η θερμοκρασία στη Γλυφάδα

Ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι θερμοκρασίες και στην Αττική. Στη Γλυφάδα ο υδράργυρος έφτασε τους 39,5°C, ενώ σε αρκετές περιοχές η αισθητή θερμοκρασία ξεπέρασε τους 42°C και τοπικά έφτασε ακόμη και τους 44°C, λόγω της αυξημένης υγρασίας και των ασθενών ανέμων.

Από αύριο, Πέμπτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για πυρκαγιές.

Σε πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου, κατηγορίας 4, αναμένεται να βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο την Παρασκευή. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν και το Σάββατο στην περιοχή της Ρόδου, της Καρπάθου και της Κρήτης.

Καιρός: Παραμένει η ζέστη έως την Παρασκευή

Ο καύσωνας δεν υποχωρεί άμεσα, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν τουλάχιστον έως και την Παρασκευή. Ο υδράργυρος θα συνεχίσει να κινείται στους 38-39°C, ενώ τοπικά θα αγγίζει και τους 40°C.

Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή, κυρίως στα ανατολικά. Στην Αττική οι θερμοκρασίες θα φτάσουν περίπου τους 37-39°C, με τους ανέμους να φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κινηθούν περίπου στους 34-36°C, με ανέμους 5 έως 6 μποφόρ.

Το Σάββατο θα υπάρξει μια μικρή αποκλιμάκωση. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν στους 34 έως 37°C, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι η ζέστη θα έχει απομακρυνθεί πλήρως από τη χώρα.

Οι επόμενες ημέρες, επομένως, απαιτούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.