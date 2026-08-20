Καιρός: «Κύμα» καύσωνα σαρώνει τη χώρα – Έως και 41°C την επόμενη εβδομάδα

Ποιες θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.08.26 , 12:00 Διακοπές και φαγητό: Πώς να τα συνδυάσεις χωρίς καμία ενοχή
20.08.26 , 12:00 Η ταινία «Έλλιοτ ο πιο μικρός τάρανδος» on demand έως την Κυριακή 30/8
20.08.26 , 12:00 «Ο Θησαυρός»: Δες την ελληνική κωμωσία «Ο Θησαυρός»
20.08.26 , 11:49 Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσε 25χρονη που φιλοξενούσε, γιατί πήγε να τον ληστέψει
20.08.26 , 11:39 Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της
20.08.26 , 11:35 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Καλοκαρινή εξόρμηση σε Πάτμο και Λειψούς
20.08.26 , 11:10 Χαϊδάρι: 60χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο βενζινάδικό του
20.08.26 , 10:59 Καιρός: «Κύμα» καύσωνα σαρώνει τη χώρα – Έως και 41°C την επόμενη εβδομάδα
20.08.26 , 10:33 Τούνη για σχέση Δημήτρη με Πάρη: «Κανείς δεν μπλέκει ρόλους»
20.08.26 , 10:00 Τα γεμιστά…αλλιώς! Μία συνταγή με πρωταγωνίστρια τη γλυκοπατάτα
20.08.26 , 09:57 Γιώργος Λιάγκας: Η selfie με τη Νάτασα Θεοδωρίδου με φόντο τη θάλασσα
20.08.26 , 09:50 Κρήτη: Στο νοσοκομείο 14χρονη τουρίστρια από κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ
20.08.26 , 09:29 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ο Ιάσονας φόρεσε τις πρώτες του καουμπόικες μπότες
20.08.26 , 09:21 OMODA & JAECOO: Η ασφάλεια και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
20.08.26 , 09:07 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η υποβρύχια φωτογραφία με το πολύχρωμο μπικίνι
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Χαϊδάρι: 60χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο βενζινάδικό του
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Λάρισα: Νεκρή 60χρονη σε υπόγειο - Ο θάνατός της επήλθε πριν από έναν χρόνο
Μιμή Ντενίση: Η ηλικία, ο μεγάλος της έρωτας, οι γάμοι και η κόρη της
Χρηστίδου: Επέστρεψε στην Κέρκυρα για χάρη του συντρόφου της
Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της
Καιρός: «Κύμα» καύσωνα σαρώνει τη χώρα – Έως και 41°C την επόμενη εβδομάδα
Ανέστης Ευαγγελόπουλος: Η φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη της Καινούργιου
Περισσότερα
STAR.GR
Καιρος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ο καιρός με τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου (20/8/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από ένα σύντομο διάστημα με θερμοκρασίες πιο κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, η χώρα μας εισέρχεται ξανά σε τροχιά έντονης ζέστης, με τον υδράργυρο να παίρνει σταδιακά την ανιούσα από σήμερα και να κορυφώνεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Καιρός: Πέφτουν τα μποφόρ - Ανεβαίνει ο υδράργυρος 

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Start Ματίνα Μπέρου, η θερμοκρασία θα αρχίσει να αυξάνεται σταδιακά από την Πέμπτη, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν στα 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Παράλληλα, μέχρι το τέλος του Αυγούστου δεν διαφαίνονται αξιόλογες βροχοπτώσεις, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση της παρατεταμένης ξηρασίας και ζέστης.

Σήμερα, Πέμπτη 20/8, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή αναμένεται περαιτέρω άνοδος με τιμές που τοπικά θα αγγίξουν τους 39 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο η θερμή εισβολή θα γίνει ακόμη πιο αισθητή, καθώς σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας το θερμόμετρο θα δείξει 39 βαθμούς το Σάββατο και έως 40 βαθμούς την Κυριακή.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Αιτωλοακαρνανία και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, το κύμα ζέστης θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της ηπειρωτικής Ελλάδας, δημιουργώντας συνθήκες έντονης θερμικής επιβάρυνσης για τους πολίτες.

Καιρός: «Κύμα» καύσωνα σαρώνει τη χώρα – Έως και 41°C την επόμενη εβδομάδα

Καιρός: Ποιες θα είναι οι δυσκολότερες ημέρες του καύσωνα 

Οι προγνώσεις δείχνουν ότι το φαινόμενο δεν θα περιοριστεί στο Σαββατοκύριακο. Αντίθετα, η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου αναμένεται να είναι ακόμη θερμότερη. Η Τρίτη και η Τετάρτη, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, θα αποτελέσουν τις πιο ζεστές ημέρες του διαστήματος, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Αν και στη συνέχεια προβλέπεται μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, οι τιμές θα παραμείνουν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, πέρα από τις υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες, ανησυχία προκαλεί η μεγάλη διάρκεια του θερμού επεισοδίου. Οι θερμές νύχτες, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία, δυσκολεύουν την ανάκαμψη του οργανισμού και αυξάνουν τη θερμική καταπόνηση, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή, επαρκή ενυδάτωση και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις θερμότερες ώρες της ημέρας, καθώς η χώρα φαίνεται πως θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ακόμη ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα πριν από την έλευση του Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΕΜΥ
 |
ΠΡΟΓΝΩΣΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΚΑΥΣΩΝΑΣ
 |
ΜΑΤΙΝΑ ΜΠΕΡΟΥ
 |
ΖΕΣΤΗ
 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Επιμένουν Οι Ισχυροί Άνεμοι, Σε Red Code 7 Περιοχές
Καιρος
Καιρός: Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι, σε red code για πυρκαγιές 7 περιοχές
Καιρός: Ισχυροί Άνεμοι Και Κόκκινος Συναγερμός Σε 3 Περιοχές
Καιρος
Καιρός: Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ - «Κόκκινος» συναγερμός για 3 περιοχές
Καιρός: Ισχυροί Άνεμοι Και Θερμοκρασία Έως 39°C
Καιρος
Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και θερμοκρασία έως 39°C
Αλλάζει Ο Καιρός: Πτώση Θερμοκρασίας 10 Βαθμούς & Καταιγίδες
Καιρος
Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται πτώση θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς και καταιγίδες
Καύσωνας: Έκτακτο Δελτίο Καιρού ΕΜΥ Για Τις 22/7
Καιρος
Έκτακτο δελτίο καιρού για τον καύσωνα - Πού θα έχει 43°C
Καιρός: Έρχονται Καταιγίδες Και Πτώση Θερμοκρασίας
Καιρος
Καιρός: Μετά τον καύσωνα έρχονται καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας
Καιρός: Διήμερο Με 42άρια - Οι Κόκκινες Περιοχές
Καιρος
Καιρός: Δύσκολο διήμερο με 42άρια - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»
Καιρός: Έρχεται Καύσωνας Με 41°C - Οι Κόκκινες Περιοχές
Καιρος
Καιρός: Έρχεται καύσωνας με 41°C - Πού θα χτυπήσει «κόκκινο» ο υδράργυρος
Καιρός: Έρχεται Ζέστη Και Ισχυρά Μελτέμια
Καιρος
Ζέστη χωρίς καύσωνα: Πού θα φτάσει τους 39°C ο υδράργυρος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top