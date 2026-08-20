Μετά από ένα σύντομο διάστημα με θερμοκρασίες πιο κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, η χώρα μας εισέρχεται ξανά σε τροχιά έντονης ζέστης, με τον υδράργυρο να παίρνει σταδιακά την ανιούσα από σήμερα και να κορυφώνεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Καιρός: Πέφτουν τα μποφόρ - Ανεβαίνει ο υδράργυρος

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Start Ματίνα Μπέρου, η θερμοκρασία θα αρχίσει να αυξάνεται σταδιακά από την Πέμπτη, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν στα 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Παράλληλα, μέχρι το τέλος του Αυγούστου δεν διαφαίνονται αξιόλογες βροχοπτώσεις, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση της παρατεταμένης ξηρασίας και ζέστης.

Σήμερα, Πέμπτη 20/8, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή αναμένεται περαιτέρω άνοδος με τιμές που τοπικά θα αγγίξουν τους 39 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο η θερμή εισβολή θα γίνει ακόμη πιο αισθητή, καθώς σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας το θερμόμετρο θα δείξει 39 βαθμούς το Σάββατο και έως 40 βαθμούς την Κυριακή.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Αιτωλοακαρνανία και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, το κύμα ζέστης θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της ηπειρωτικής Ελλάδας, δημιουργώντας συνθήκες έντονης θερμικής επιβάρυνσης για τους πολίτες.

Καιρός: Ποιες θα είναι οι δυσκολότερες ημέρες του καύσωνα

Οι προγνώσεις δείχνουν ότι το φαινόμενο δεν θα περιοριστεί στο Σαββατοκύριακο. Αντίθετα, η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου αναμένεται να είναι ακόμη θερμότερη. Η Τρίτη και η Τετάρτη, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, θα αποτελέσουν τις πιο ζεστές ημέρες του διαστήματος, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Αν και στη συνέχεια προβλέπεται μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, οι τιμές θα παραμείνουν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, πέρα από τις υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες, ανησυχία προκαλεί η μεγάλη διάρκεια του θερμού επεισοδίου. Οι θερμές νύχτες, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία, δυσκολεύουν την ανάκαμψη του οργανισμού και αυξάνουν τη θερμική καταπόνηση, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή, επαρκή ενυδάτωση και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις θερμότερες ώρες της ημέρας, καθώς η χώρα φαίνεται πως θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ακόμη ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα πριν από την έλευση του Σεπτεμβρίου.