Σύνταξη: Ποια χρόνια αναγνωρίζονται - Τι ισχύει με τα πλασματικά έτη

Τι πρέπει να ξέρουν όσοι βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση

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Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Στέλιος Μίσινας)
Σύνταξη - Πλασματικά Έτη: Ποια Χρόνια Αναγνωρίζονται
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σχεδόν το 50% των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης περιλαμβάνει αίτημα για αναγνώριση πλασματικού χρόνου.
  • Ιδιαίτερα ενδιαφέρονται οι ασφαλισμένοι που πλησιάζουν τα 40 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη στα 62.
  • Η αναγνώριση πλασματικών ετών είναι κρίσιμη για τη συμπλήρωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης.
  • Δεν έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι την ίδια δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων.
  • Η δυνατότητα εξαρτάται από το ασφαλιστικό καθεστώς, την ηλικία και τον χρόνο ασφάλισης.

Σχεδόν μία στις δύο νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης συνοδεύεται πλέον από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου, καθώς χιλιάδες ασφαλισμένοι επιχειρούν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και να διασφαλίσουν την έξοδό τους στη σύνταξη. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως όσοι πλησιάζουν τα 40 έτη ασφάλισης και εξετάζουν τη δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης στα 62, εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η αναγνώριση πλασματικών ετών μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο εργαλείο για έναν ασφαλισμένο που βρίσκεται κοντά στη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τους ίδιους χρόνους, ούτε κάθε αναγνώριση οδηγεί αυτομάτως σε συνταξιοδότηση. Το δικαίωμα εξαρτάται από το ασφαλιστικό καθεστώς, την ηλικία, τον χρόνο ασφάλισης και τη διάταξη με την οποία επιδιώκεται η συνταξιοδότηση.

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