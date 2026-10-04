Σύνταξη - Πλασματικά Έτη: Ποια Χρόνια Αναγνωρίζονται

Σχεδόν μία στις δύο νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης συνοδεύεται πλέον από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου, καθώς χιλιάδες ασφαλισμένοι επιχειρούν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και να διασφαλίσουν την έξοδό τους στη σύνταξη. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως όσοι πλησιάζουν τα 40 έτη ασφάλισης και εξετάζουν τη δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης στα 62, εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η αναγνώριση πλασματικών ετών μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο εργαλείο για έναν ασφαλισμένο που βρίσκεται κοντά στη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τους ίδιους χρόνους, ούτε κάθε αναγνώριση οδηγεί αυτομάτως σε συνταξιοδότηση. Το δικαίωμα εξαρτάται από το ασφαλιστικό καθεστώς, την ηλικία, τον χρόνο ασφάλισης και τη διάταξη με την οποία επιδιώκεται η συνταξιοδότηση.

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