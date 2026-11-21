Η ταινία που έσπασε τα ταμεία και συγκίνησε το κοινό ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά στην ελεύθερη τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του Star. Το «Υπάρχω», η βιογραφική ταινία για τη ζωή και τη διαδρομή του Στέλιου Καζαντζίδη, φέρνει στις οθόνες μας τη συγκλονιστική ιστορία ενός ανθρώπου που σημάδεψε ανεξίτηλα το ελληνικό τραγούδι.

Σε σκηνοθεσία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου και σενάριο της Κατερίνας Μπέη, η ταινία ακολουθεί τα δύσκολα παιδικά χρόνια, την ανάγκη για επιβίωση και την εκρηκτική άνοδο του κορυφαίου λαϊκού ερμηνευτή, φωτίζοντας τόσο τις μεγάλες χαρές όσο και τα βάρη της δόξας και των προσωπικών του σχέσεων.

«Υπάρχω»: Η βιογραφική ταινία για τον Στέλιο Καζαντζίδη έρχεται στο Star!

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Στέλιου Καζαντζίδη ξεχωρίζει ο Χρήστος Μάστορας, πλαισιωμένος από ένα πλούσιο καστ ηθοποιών ανάμεσά τους η Κλέλια Ρένεση, η Ασημένια Βουλιώτη, η Αγορίτσα Οικονόμου, ο Δημήτρης Καπουράνης, ο Γιώργος Καραμίχος και ο Γιώργος Γάλλος.

Μετά τη θερμή υποδοχή της από το κοινό στις αίθουσες και τις διακρίσεις της, η ταινία «Υπάρχω» έρχεται στο Star για να χαρίσει στους τηλεθεατές μια βραδιά γεμάτη ένταση, συναίσθημα και διαχρονικά τραγούδια.

Μείνετε συντονισμένοι στο Star για να μάθετε πότε θα μεταδοθεί!