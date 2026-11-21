Μια απόδραση για το Σαββατοκύριακο αποφάσισε να πραγματοποιήσει ο Γιώργος Λιάγκας. Ο παρουσιαστής ολοκλήρωσε την εκπομπή του την Παρασκευή και αμέσως μετά κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», για να προλάβει την πτήση του με προορισμό το Λονδίνο.
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Ο παρουσιαστής συνηθίζει να ξεναγεί τους διαδικτυακούς του φίλους στα μέρη που επισκέπτεται μέσα από το προφίλ του στο Instagram.
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Στα μπουζούκια με ασορτί outfits
Χθες, ο οικοδεσπότης του Πρωινού μοιράστηκε μία φωτογραφία από τη νυχτερινή βόλτα του στην πόλη, απαθανατίζοντας τη θέα από ψηλά, ενώ σήμερα (21/11) απόλαυσε έναν αναζωογονητικό περίπατο στην Oxford Street και έκανε μια στάση στο κατάστημα του Χάρι Πότερ, ποζάροντας χαμογελαστός μπροστά στη χριστουγεννιάτικη βιτρίνα του.
Λίγο αργότερα, ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε και ένα βίντεο από την ατελείωτη ουρά που είχε σχηματιστεί στην είσοδο, γράφοντας: «Αναμονή μια ωρίτσα για να μπεις».
Μέχρι στιγμής, ο ίδιος δεν έχει αποκαλύψει ποιος τον συνοδεύει σε αυτό το ταξίδι. Σίγουρα, πάντως, δεν είναι μαζί του η Μαρία Αντωνά, η οποία έπρεπε να παραμείνει στην Αθήνα για τις ανάγκες της εκπομπής «MEGA Non Stop», που συμπαρουσιάζει με τον Ζήση Μούσιο και τον Βασίλη Τσεκούρα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.