Μια απόδραση για το Σαββατοκύριακο αποφάσισε να πραγματοποιήσει ο Γιώργος Λιάγκας. Ο παρουσιαστής ολοκλήρωσε την εκπομπή του την Παρασκευή και αμέσως μετά κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», για να προλάβει την πτήση του με προορισμό το Λονδίνο.

Η βρετανική πρωτεύουσα έχει φορέσει ήδη τα γιορτινά της και δείχνει μαγική!

Ο παρουσιαστής συνηθίζει να ξεναγεί τους διαδικτυακούς του φίλους στα μέρη που επισκέπτεται μέσα από το προφίλ του στο Instagram.

Γιώργος Λιάγκας: Η νυχτερινή λήψη από το Λονδίνο

Χθες, ο οικοδεσπότης του Πρωινού μοιράστηκε μία φωτογραφία από τη νυχτερινή βόλτα του στην πόλη, απαθανατίζοντας τη θέα από ψηλά, ενώ σήμερα (21/11) απόλαυσε έναν αναζωογονητικό περίπατο στην Oxford Street και έκανε μια στάση στο κατάστημα του Χάρι Πότερ, ποζάροντας χαμογελαστός μπροστά στη χριστουγεννιάτικη βιτρίνα του.

Ο παρουσιαστής ποζάρει μπροστά από τη βιτρίνα του Harry Potter

Λίγο αργότερα, ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε και ένα βίντεο από την ατελείωτη ουρά που είχε σχηματιστεί στην είσοδο, γράφοντας: «Αναμονή μια ωρίτσα για να μπεις».

Μέχρι στιγμής, ο ίδιος δεν έχει αποκαλύψει ποιος τον συνοδεύει σε αυτό το ταξίδι. Σίγουρα, πάντως, δεν είναι μαζί του η Μαρία Αντωνά, η οποία έπρεπε να παραμείνει στην Αθήνα για τις ανάγκες της εκπομπής «MEGA Non Stop», που συμπαρουσιάζει με τον Ζήση Μούσιο και τον Βασίλη Τσεκούρα.