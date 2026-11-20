Έξαλλος εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στα social media, καθώς υπέπεσε στην αντίληψή του ένα δημοσίευμα που συνοδευόταν από μια κατασκευασμένη, μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI), φωτογραφία του ίδιου και της Ρίας Ελληνίδου σε... μαιευτήριο!

Πιο συγκεκριμένα, η επίμαχη ψεύτικη εικόνα απεικονίζει τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου σε δωμάτιο μαιευτηρίου να κρατούν αγκαλιά ένα νεογέννητο, σαν μόλις να έγιναν γονείς!

Μόλις είδε τη συγκεκριμένη εικόνα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ανέβασε ένα βίντεο στα stories του με τη λεζάντα «Ντροπή», καταδίκασε τη διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσω τέτοιων εικόνων και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη.

«Τώρα αλήθεια δεν ξέρω τι να κάνω. Δε θα βρίζω, δε θα πω κάτι. Για κάτι πάρα πολύ τόσο σημαντικό που φτιάχνετε και φωτογραφίες και τέτοια πράγματα και λέτε και γράφετε και τα ανεβάζετε και σε site. Θα σας το βάλω και εδώ πέρα μάλλον. Να πω ντροπή; Να ξεκινήσω μηνύσεις, αγωγές; Τι να πω. Δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά πραγματικά όλα αυτά που κάνετε δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Καλημέρα», δήλωσε φανερά εκνευρισμένος.

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