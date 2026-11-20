Με τίτλο «Μια Γυναίκα», η Ντόρα Μπακογιάννη στο νέο της βιβλίο, ανοίγει ένα προσωπικό κεφάλαιο, καταγράφοντας τη διαδρομή της. Η επίσημη παρουσίασή του, έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής. Το ρεπορτάζ για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Αντώνη Αντωνόπουλου.

Πρόκειται για ένα εκδοτικό εγχείρημα με έντονο προσωπικό, πολιτικό αλλά και ιστορικό αποτύπωμα. «Μια Γυναίκα» είναι ο τίτλος της αυτοβιογραφικής της κατάθεσης, που θα κυκλοφορησει από τις εκδόσεις Πατάκη.

Ωστόσο είναι σαφές πως η παρουσίαση δεν θα είναι απλώς μια εκδήλωση για ένα νέο βιβλίο, αλλά μια συνάντηση με ισχυρό πολιτικό και διεθνές ενδιαφέρον. Στο Μέγαρο Μουσικής, στις 10 Δεκεμβρίου, αναμένεται να βρεθούν κορυφαία πολιτικά πρόσωπα, συνοδοιπόροι και συνομιλητές της Ντόρας Μπακογιάννη, σε μια βραδιά με ξεχωριστούς συμβολισμούς.

Την παρουσίαση θα κάνουν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Μίμης Ανδρουλάκης και η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, ενώ το διεθνές στίγμα θα δώσουν η πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Τζίπι Λίβνι και η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Ούρσουλα Πλάσνικ. Παρόντες αναμένεται να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμανλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μαζί με πλήθος πολιτικών στελεχών.