Σε ένα διάλειμμα από τα έδρανα της Βουλής, η Ντόρα Μπακογιάννη πραγματοποίησε μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, συνοδευόμενη από τους συνεργάτες της.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας άφησε για λίγο τα αυστηρά κοστούμια και εμφανίστηκε με ένα άνετο casual-chic look στους δρόμους της πόλης. Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, όπως και οι προσεγμένες στιλιστικές της επιλογές.

Για την έξοδό της επέλεξε ένα κομψό και παράλληλα ξεκούραστο σύνολο: συνδύασε μια πλεκτή γκρι ζακέτα με φερμουάρ και καρό μοτίβο, η οποία διέθετε διακριτικές πλισέ λεπτομέρειες στο τελείωμα, με ένα σκούρο μπλε (navy blue) παντελόνι σε άνετη, ίσια γραμμή. Το look ολοκληρώθηκε μοναδικά με ανοιχτόχρωμα γκρι αθλητικά παπούτσια (sneakers), αποδεικνύοντας ότι η άνεση μπορεί να συνδυαστεί απόλυτα με την κομψότητα.

Ντόρα Μπακογιάννη: Η casual-chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας / Φωτογραφίες NDP Photo Agency

Στα αξεσουάρ, η Ντόρα Μπακογιάννη επέλεξε μαύρα γυαλιά ηλίου, μια πλεκτή δερμάτινη τσάντα ώμου, καθώς και statement κρεμαστά σκουλαρίκια.

Η ίδια έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετη και κεφάτη, ενώ μόλις αντιλήφθηκε τον φωτογραφικό φακό χάρισε ένα ζεστό χαμόγελο.