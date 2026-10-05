Ντόρα Μπακογιάννη: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με casual-chic εμφανιση

Πώς συνδύασε το γκρι καρό με sneakers σε έξοδό της στην Αθήνα

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Ντόρα Μπακογιάννη: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με casual-chic εμφανιση
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP Photo Agency

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με casual-chic εμφάνιση.
  • Φ wore a grey knitted zip cardigan with pleated details and navy blue straight pants.
  • Συνδύασε το look της με ανοιχτόχρωμα γκρι sneakers και μαύρα γυαλιά ηλίου.
  • Επέλεξε πλεκτή δερμάτινη τσάντα ώμου και statement κρεμαστά σκουλαρίκια.
  • Η βουλευτής φάνηκε ευδιάθετη και χαμογελούσε στον φωτογραφικό φακό.

Σε ένα διάλειμμα από τα έδρανα της Βουλής, η Ντόρα Μπακογιάννη πραγματοποίησε μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, συνοδευόμενη από τους συνεργάτες της.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας άφησε για λίγο τα αυστηρά κοστούμια και εμφανίστηκε με ένα άνετο casual-chic look στους δρόμους της πόλης. Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, όπως και οι προσεγμένες στιλιστικές της επιλογές.

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Για την έξοδό της επέλεξε ένα κομψό και παράλληλα ξεκούραστο σύνολο: συνδύασε μια πλεκτή γκρι ζακέτα με φερμουάρ και καρό μοτίβο, η οποία διέθετε διακριτικές πλισέ λεπτομέρειες στο τελείωμα, με ένα σκούρο μπλε (navy blue) παντελόνι σε άνετη, ίσια γραμμή. Το look ολοκληρώθηκε μοναδικά με ανοιχτόχρωμα γκρι αθλητικά παπούτσια (sneakers), αποδεικνύοντας ότι η άνεση μπορεί να συνδυαστεί απόλυτα με την κομψότητα.

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Ντόρα Μπακογιάννη: Η casual-chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας / Φωτογραφίες NDP Photo Agency

Ντόρα Μπακογιάννη: Η casual-chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας / Φωτογραφίες NDP Photo Agency

Ντόρα Μπακογιάννη: Η casual-chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας / Φωτογραφίες NDP Photo Agency

Ντόρα Μπακογιάννη: Η casual-chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας / Φωτογραφίες NDP Photo Agency

Ντόρα Μπακογιάννη: Η casual-chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας / Φωτογραφίες NDP Photo Agency

Στα αξεσουάρ, η Ντόρα Μπακογιάννη επέλεξε μαύρα γυαλιά ηλίου, μια πλεκτή δερμάτινη τσάντα ώμου, καθώς και statement κρεμαστά σκουλαρίκια.

Η ίδια έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετη και κεφάτη, ενώ μόλις αντιλήφθηκε τον φωτογραφικό φακό χάρισε ένα ζεστό χαμόγελο.

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ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
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