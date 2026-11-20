«Μπορεί να οδηγούμε από διαφορετικές πλευρές του δρόμου, αλλά σημασία έχει ότι πάμε προς την ίδια κατεύθυνση». Με αυτόν τον τρόπο έκλεισε την ομιλία του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν, Άντυ Μπέρναμ, Αντόνιο Κόστα / AP

Πρόκειται για μια απόπειρα επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών της Μάγχης, 10 χρόνια μετά το Brexit, εν μέσω μιας συζήτησης που έχει ξεκινήσει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντυ Μπερναμ, ακόμα και για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ.

«Αυτή είναι μια καλή συμφωνία για τη Βρετανία», δήλωσε μετά τη Σύνοδο, αναφέροντας ότι τα δύο τρίτα του πληθυσμού της χώρας του θέλουν «στενότερες σχέσεις με την ΕΕ».

Στα λόγια του, ήταν εμφανής η προσπάθεια να πείσει τους Βρετανούς για το πόσο επωφελής είναι αυτή η συμφωνία.

«Το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε εδώ θα προσθέσει έως και 0,5% στο βρετανικό ΑΕΠ. Πρόκειται για μια ενίσχυση της βρετανικής οικονομίας ύψους 17 δισεκατομμυρίων λιρών. Είναι το σημαντικότερο μεμονωμένο μέτρο ανάπτυξης που θα μπορούσαμε να λάβουμε κατά τη διάρκεια της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Και είμαι περήφανος που καταφέραμε να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία», συμπλήρωσε.

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στις Βρυξέλλες / AP

Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έγινε το πρώτο βήμα για μια «ζεστή» επαναπροσέγγιση. Οι δύο βασικές συμφωνίες αφορούν στα πρότυπα τροφίμων και ευθυγράμμιση στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα.

Επιπλέον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν τη συνεργασία σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων, από τη μετανάστευση μέχρι την Ουκρανία και από την Ασφάλεια μέχρι την πολιτική για την Αρκτική, ακόμα και για τους πολυμερείς οργανισμούς -ένα σαφές υπονοούμενο για τους Τραμπ-Πούτιν-Σι.

Ωστόσο, ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο δεν κατάφεραν να βρουν συμφωνία σχετικά με τα δίδακτρα των πανεπιστημίων. Η Ευρώπη επιμένει να κοστίζουν τα δίδακτρα το ίδιο και για τους Ευρωπαίους φοιτητές, όπως και για τους Βρετανούς. Ωστόσο, η βρετανική πλευρά δεν το δέχθηκε και η συμφωνία που μετατέθηκε τώρα μετατέθηκε σε έξι μήνες.

«Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα εργαστούν για την κατάρτιση μιας συμπληρωματικής συμφωνίας σχετικά με τα δίδακτρα για τους φοιτητές από την ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και για τους φοιτητές από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ», αναφέρει το εκτενές κοινό ανακοινωθέν.

«Χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για ένα Πρόγραμμα Εμπειρίας για Νέους (Youth Experience Scheme – YES). Το πρόγραμμα θα επιτρέψει σε 100.000 νέους από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αντίστοιχα, να διαμείνουν για διάστημα έως τριών ετών, προκειμένου να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες όπως η εργασία, οι σπουδές, η απασχόληση ως au pair, ο εθελοντισμός ή απλώς τα ταξίδια, σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά μας πλαίσια. Στόχος μας είναι η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας το αργότερο έως το 2028, ενώ καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε οι ευκαιρίες που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος να είναι διαθέσιμες στους νέους μας το αργότερο έως τον Ιανουάριο του 2030», σημειώνεται.

Στο κοινό ανακοινωθέν των 18 σελίδων, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώνουν ότι είναι στρατηγικοί εταίροι με κοινές αξίες, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «ομοϊδεάτης εταίρος», κάτι που αποτυπώνεται και γραπτώς: στην Ουκρανία, την Ανατολική Ευρώπη και Δυτικά Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Υεμένη, την Αφρική, Αφρική, τον Ινδο-Ειρηνικός και Αρκτική.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Κοινές απόψεις υπάρχουν για την Άμυνα, τους Διεθνείς οργανισμούς, την Οικονομία και το περιβάλλον, αλλά και τη Μετανάστευση.