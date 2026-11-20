Σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει υπαρκτή απειλή από έναν αναθεωρητικό γείτονα. Την ίδια ώρα, οι νέες αναφορές του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σε Θράκη και Δωδεκάνησα, αλλά και η απάντηση της Αθήνας για το ζήτημα του καλωδίου, διατηρούν την ένταση στο ελληνοτουρκικό πεδίο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του Star, Κώστα Συμεωνίδη, με αφορμή την αυριανή γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η επίκληση του διεθνούς δικαίου δεν αρκεί από μόνη της για τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

«Η πατρίδα μας βιώνει ζώσα και υπαρκτή απειλή. Μόνον η επίκληση του διεθνούς δικαίου απέναντι σε έναν διεκδικητικό απαιτητικό, αναθεωρητικό γείτονα δεν μπορεί να επιτρέψει στους Έλληνες, τους νυν και τους επόμενους να επιλέξουν κυρίαρχα το μέλλον τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα του υπουργού Άμυνας συνδέεται με την ανάγκη διατήρησης ισχυρών και επιχειρησιακά έτοιμων Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την αποτροπή οποιασδήποτε απειλής.

Εντυπωσιακή στρατιωτική άσκηση στο Λιτόχωρο

Την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Στρατού Ξηράς ανέδειξε και η άσκηση «Ολύμπιο Πέπλο», που πραγματοποιήθηκε στο Λιτόχωρο.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εντυπωσιακές βολές αρμάτων μάχης, πτήσεις ελικοπτέρων, χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), αλλά και συμμετοχή εφέδρων.

Η άσκηση αποτέλεσε επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αποτροπής σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν στο επίκεντρο.

Οι αναφορές Φιντάν σε Θράκη και Δωδεκάνησα

Την ίδια στιγμή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επανήλθε με αναφορές στα δικαιώματα ομοεθνών του, κάνοντας λόγο για ζητήματα που αφορούν τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, αναφερόμενος στο παράνομο, όπως χαρακτηρίζεται από την ελληνική πλευρά, τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστήριξε ότι η Λιβύη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος της Τουρκίας για την Ανατολική Μεσόγειο.

Γεραπετρίτης: Η γαλλική διακοίνωση δεν αναγνωρίζει τουρκικά δικαιώματα

Στο μεταξύ, σαφείς διευκρινίσεις για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία σχετικά με το καλώδιο έδωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως ξεκαθάρισε, η συγκεκριμένη διακοίνωση δεν συνιστά αίτημα άδειας προς την Τουρκία, ούτε αποτελεί αναγνώριση τουρκικών δικαιωμάτων.

Μάλιστα, επικαλέστηκε τη θέση του γαλλικού ερευνητικού πλοίου, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται εντός της περιοχής του τουρκολιβυκού μνημονίου, με ελληνική άδεια και ελληνική NAVTEX.

Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να αποσαφηνίσει τη θέση της για τις θαλάσσιες ζώνες και το καθεστώς των ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο.