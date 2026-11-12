Μήνυμα αποφασιστικότητας στέλνει η χώρα μας, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή άσκηση στην Κρήτη, παρουσία μάλιστα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας τονίζει ότι απαιτείται η συνεχής εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων, επειδή η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή από μια χώρα 10 φορές μεγαλύτερη. Η Άγκυρα, πάντως, επιμένει να προκαλεί, με συνεχείς αναφορές στη Γαλάζια Πατρίδα.

Όπως ανέφερε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, στο μήνυμα αποτροπής που έστειλαν από την Κρήτη, παρουσία του Νίκου Δένδια, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, πραγματοποιώντας την άσκηση «ΜΙΝΩΑΣ-26», αιχμή του δόρατος ήταν η 5η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία. Ελικόπτερα Apache, Kiowa και Chinook, μαχητικά αεροσκάφη, drones, έφεδροι και εθνοφύλακες που συμμετείχαν στην άσκηση στο Αρκάδι Ρεθύμνου, με σενάριο την εξάλειψη εχθρικού αεροπρογεφυρώματος και την αποκατάσταση του εθνικού εδάφους.

Εικόνες από την άσκηση στην Κρήτη

Δένδιας: Χρειάζεται υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της απειλής

«Η απειλή προέρχεται από χώρα η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερη από εμάς. Απαιτείται η ενεργός εφεδρεία, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, η διαρκής άσκηση. Η πατρίδα μας δεν είναι στη γειτονιά των αγγέλων»

Η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί τη χώρα μας, επικαλούμενη τη Γαλάζια Πατρίδα, με αφορμή το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο και την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία

Σήμερα οι Τούρκοι προκάλεσαν και στον αέρα. Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 ενεπλάκησαν σε αερομαχία με ελληνικά μαχητικά στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο, ενώ σημειώθηκαν και 7 παραβιάσεις από ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος CN235.

