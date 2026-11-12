Μήνυμα αποφασιστικότητας από την Κρήτη παρουσία Ν. Δένδια

Η εντυπωσιακή άσκηση «ΜΙΝΩΑΣ-26» με συμμετοχή εφέδρων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.26 , 22:48 First Dates: Μάρθα & Γιώργος: Η κοινή απόφαση για 2ο ραντεβού
12.11.26 , 22:40 First Dates: Η Τερέζα «έλιωσε» με το ραβασάκι του Παναγιώτη
12.11.26 , 22:30 Βασίλης Μπισμπίκης: Στο Λος Άντζελες χωρίς τη Βανδή για τη «Σπασμένη Φλέβα»
12.11.26 , 22:13 Κλήρωση Τζόκερ 12/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
12.11.26 , 22:12 Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η ανάρτηση για το τέλος του Maestro
12.11.26 , 22:10 First Dates: Ο Γιώργος φλέρταρε άλλη γυναίκα μπροστά στη Μάρθα
12.11.26 , 22:08 Automotivo: Εντάσσεται στο επίσημο δίκτυο της Lynk & Co
12.11.26 , 22:05 First Dates: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού η Κατερίνα και ο Βασίλης;
12.11.26 , 22:04 Τα Χαρακτηριστικά Του Ηλεκτρικού Καλωδίου Ελλάδας - Κύπρου
12.11.26 , 22:00 Abeille Marengo: Ο χρόνος πιέζει το ερευνητικό σκάφος
12.11.26 , 21:51 Μήνυμα αποφασιστικότητας από την Κρήτη παρουσία Ν. Δένδια
12.11.26 , 21:45 Ποια Είναι Τα Θηρία Ρυμουλκά της Οικογένειας Abeilles
12.11.26 , 21:40 First Dates: «Μου αρέσουν και τα δύο φύλα!» - Η αντίδραση του Βασίλη
12.11.26 , 21:22 First Dates - Μάρθα για Γιώργο: «Μου θύμισε έναν μπάρμπα μου!»
12.11.26 , 21:15 First Dates: «Είναι λίγο κοντούλης ή είναι ιδέα μου;»
Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Σοφία Αλιμπέρτη: Η δημιουργική ενασχόλησή της στο σπίτι της στην Αίγινα
«Tierra»: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της παράστασης
Αντώνης Μυριαγκός: «Χάρη στην αδελφή μου, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα»
Μεσσαροπούλου για χωρισμό Ανδρομάχης -Λιβάνη: «Δεν υπήρχε το δέσιμο»
Κατερίνα Κόκλα: Σπάνια βραδινή έξοδος με τον γιο της, Αναστάση Αρναούτογλου
Διονύσης Παπανδρέου: Η απάντηση για τον Ανδρέα και το κρυφό απωθημένο
Μαρία Παπαλάμπρου: Στη θεατρική πρεμιέρα της η κούκλα κόρη της, Φαίδρα
Ανδρομάχη για χωρισμό: «Πέρασα ακραία δύσκολα. Πένθησα πάρα πολύ»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα πραγματοποίησε άσκηση στην Κρήτη με την παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδια, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας.
  • Η άσκηση «ΜΙΝΩΑΣ-26» περιλάμβανε συμμετοχή ελικοπτέρων, μαχητικών και εθνοφυλάκων, με στόχο την αποκατάσταση εθνικού εδάφους.
  • Ο Δένδιας τόνισε την ανάγκη για υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω της απειλής από την Τουρκία.
  • Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις, με αναφορές στη Γαλάζια Πατρίδα και αερομαχίες στο Αιγαίο.
  • Σημειώθηκαν 7 παραβιάσεις από τουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο.

Μήνυμα αποφασιστικότητας στέλνει η χώρα μας, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή άσκηση στην Κρήτη, παρουσία μάλιστα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας τονίζει ότι απαιτείται η συνεχής εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων, επειδή η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή από μια χώρα 10 φορές μεγαλύτερη. Η Άγκυρα, πάντως, επιμένει να προκαλεί, με συνεχείς αναφορές στη Γαλάζια Πατρίδα. 

Δένδιας: Η Ελλάδα στο Διάστημα - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Όπως ανέφερε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star  Κώστας Συμεωνίδης, στο μήνυμα αποτροπής που έστειλαν από την Κρήτη, παρουσία του Νίκου Δένδια, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, πραγματοποιώντας την άσκηση «ΜΙΝΩΑΣ-26», αιχμή του δόρατος ήταν η 5η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία. Ελικόπτερα Apache, Kiowa και Chinook, μαχητικά αεροσκάφη, drones, έφεδροι και εθνοφύλακες που συμμετείχαν στην άσκηση στο Αρκάδι Ρεθύμνου, με σενάριο την εξάλειψη εχθρικού αεροπρογεφυρώματος και την αποκατάσταση του εθνικού εδάφους.  

Εικόνες από την άσκηση στην Κρήτη

Εικόνες από την άσκηση στην Κρήτη

Εικόνες από την άσκηση στην Κρήτη 

Δένδιας: Χρειάζεται υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της απειλής 

«Η απειλή προέρχεται από χώρα η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερη από εμάς. Απαιτείται η ενεργός εφεδρεία, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, η διαρκής άσκηση. Η πατρίδα μας δεν είναι στη γειτονιά των αγγέλων» 

Η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί τη χώρα μας, επικαλούμενη τη Γαλάζια Πατρίδα, με αφορμή το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο και την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία 

Σήμερα οι Τούρκοι προκάλεσαν και στον αέρα. Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 ενεπλάκησαν σε αερομαχία με ελληνικά μαχητικά στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο, ενώ σημειώθηκαν και 7 παραβιάσεις από ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος CN235. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΕΦΕΔΡΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Abeille Marengo: Ξεκίνησε τις εργασίες στον βυθό
Πολιτικη
Abeille Marengo: Πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα ανοιχτά της Καρπάθου
Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσαβδαρίδη
Πολιτικη
Το παρασκήνιο της αποπομπής Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση
Κυριάκος Μητσοτάκης σύνοδος Δουβλίνο
Πολιτικη
Μητσοτάκης για Ουκρανία στη σύνοδο: Δεν υπάρχει συμφωνία χωρίς την ΕΕ
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Καβγάς Με Επιθεωρήτρια Εργασίας
Πολιτικη
Με νευρικό κλονισμό Επιθεωρήτρια Εργασίας: Καβγάδισε με τη Κωνσταντοπούλου
Abeille Marengo: Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα με ασύρματο
Πολιτικη
Σε διεθνή ύδατα το Abeille Marengo: Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα
Πανελλαδικές: Αλλαγές στην αθλητική μοριοδότηση
Πολιτικη
Πανελλήνιες εξετάσεις: Αλλάζει η μοριοδότηση των αθλητών
Μίνι Ανασχηματισμός: Σπανάκης Στη Θέση Τσαβδαρίδη
Πολιτικη
Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση: Ο Σπανάκης στη θέση του Τσαβδαρίδη
Παραιτήθηκε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Πολιτικη
Παραιτήθηκε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης - Κρίθηκαν ανεπαρκείς οι εξηγήσεις του
Η αποκάλυψη του Star για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση
Πολιτικη
Αποκάλυψη Star: Τι λέει η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top