Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση ήρθε μετά την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Με απόφαση του πρωθυπουργού, νέος υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης.
Παράλληλα, επιστρέφει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Παραιτήθηκε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης - Κρίθηκαν ανεπαρκείς οι εξηγήσεις του
Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη
Συγκεκριμένα, τρία νέα μέλη αποκτά η κυβέρνηση:
- Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης,
- Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και
- Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης.
Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Η υπόθεση της μοριοδότησης της κόρης του που οδήγησε στην παραίτησή του
Η παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη συνδέθηκε με καταγγελίες για την αθλητική μοριοδότηση της κόρης του.
Σύμφωνα με καταγγελίες, η κόρη του είχε εισαχθεί στη Γεωπονική Σχολή Λάρισας με περίπου 9.700 μόρια στις Πανελλαδικές. Η συμμετοχή της στην ομάδα χάντμπολ της Πυλαίας, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα, φέρεται να της έδινε δικαίωμα προσαύξησης 10%, με την οποία εμφανίστηκε να εξασφαλίζει εισαγωγή και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ρόδου.
Ο πατέρας της φέρεται να είχε ζητήσει από το υπουργείο Παιδείας αναγνώριση της αθλητικής διάκρισης. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έγινε χρήση της μοριοδότησης ή ότι άσκησε πιέσεις στην ομάδα. Παρότι δεν αναφέρθηκε διαπιστωμένη παρανομία, οι εξηγήσεις του κρίθηκαν ανεπαρκείς και οι πολιτικές αντιδράσεις οδήγησαν στην παραίτησή του, την οποία αποδέχθηκε ο πρωθυπουργός.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.