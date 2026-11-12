Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση: Ο Σπανάκης στη θέση του Τσαβδαρίδη

Επιστρέφει στο κυβερνητικό σχήμα ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος

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Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λ. Τσαβδαρίδης / ANT1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη.
  • Νέος υφυπουργός Ανάπτυξης ο Βασίλης Σπανάκης, ενώ επιστρέφει ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος ως Υφυπουργός Υγείας.
  • Η παραίτηση του Τσαβδαρίδη συνδέεται με καταγγελίες για την αθλητική μοριοδότηση της κόρης του.
  • Η κόρη του Τσαβδαρίδη φέρεται να επωφελήθηκε από προσαύξηση μορίων λόγω αθλητικής διάκρισης.
  • Ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε την παραίτηση του Τσαβδαρίδη μετά από πολιτικές αντιδράσεις.

Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση ήρθε μετά την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Με απόφαση του πρωθυπουργού, νέος υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης.

Παράλληλα, επιστρέφει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Παραιτήθηκε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης - Κρίθηκαν ανεπαρκείς οι εξηγήσεις του

Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Συγκεκριμένα, τρία νέα μέλη αποκτά η κυβέρνηση:

  • Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης,
  • Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και 
  • Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης. 

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Η υπόθεση της μοριοδότησης της κόρης του που οδήγησε στην παραίτησή του 

Η παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη συνδέθηκε με καταγγελίες για την αθλητική μοριοδότηση της κόρης του.

Σύμφωνα με καταγγελίες, η κόρη του είχε εισαχθεί στη Γεωπονική Σχολή Λάρισας με περίπου 9.700 μόρια στις Πανελλαδικές. Η συμμετοχή της στην ομάδα χάντμπολ της Πυλαίας, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα, φέρεται να της έδινε δικαίωμα προσαύξησης 10%, με την οποία εμφανίστηκε να εξασφαλίζει εισαγωγή και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ρόδου.

Ο πατέρας της φέρεται να είχε ζητήσει από το υπουργείο Παιδείας αναγνώριση της αθλητικής διάκρισης. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έγινε χρήση της μοριοδότησης ή ότι άσκησε πιέσεις στην ομάδα. Παρότι δεν αναφέρθηκε διαπιστωμένη παρανομία, οι εξηγήσεις του κρίθηκαν ανεπαρκείς και οι πολιτικές αντιδράσεις οδήγησαν στην παραίτησή του, την οποία αποδέχθηκε ο πρωθυπουργός.

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ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
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