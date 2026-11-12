Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση ήρθε μετά την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Με απόφαση του πρωθυπουργού, νέος υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης.

Παράλληλα, επιστρέφει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Συγκεκριμένα, τρία νέα μέλη αποκτά η κυβέρνηση:

Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης,

Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και

και Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Η υπόθεση της μοριοδότησης της κόρης του που οδήγησε στην παραίτησή του

Η παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη συνδέθηκε με καταγγελίες για την αθλητική μοριοδότηση της κόρης του.

Σύμφωνα με καταγγελίες, η κόρη του είχε εισαχθεί στη Γεωπονική Σχολή Λάρισας με περίπου 9.700 μόρια στις Πανελλαδικές. Η συμμετοχή της στην ομάδα χάντμπολ της Πυλαίας, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα, φέρεται να της έδινε δικαίωμα προσαύξησης 10%, με την οποία εμφανίστηκε να εξασφαλίζει εισαγωγή και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ρόδου.

Ο πατέρας της φέρεται να είχε ζητήσει από το υπουργείο Παιδείας αναγνώριση της αθλητικής διάκρισης. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έγινε χρήση της μοριοδότησης ή ότι άσκησε πιέσεις στην ομάδα. Παρότι δεν αναφέρθηκε διαπιστωμένη παρανομία, οι εξηγήσεις του κρίθηκαν ανεπαρκείς και οι πολιτικές αντιδράσεις οδήγησαν στην παραίτησή του, την οποία αποδέχθηκε ο πρωθυπουργός.