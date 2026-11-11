Η υπόθεση Λάζαρου Τσαβδαρίδη προκάλεσε εκνευρισμό στο Μέγαρο Μαξίμου και το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει συνέχεια με έξοδό του από την κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, ώρα-ώρα κρίνεται η παραμονή Τσαβδαρίδη στην κυβέρνηση.

«Μέχρι σήμερα παραμένει, αύριο μετά τον «πρωινό καφέ» και μέχρι το briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου θα δούμε αν θα ισχύσει η ίδια κατάσταση. Γενικώς, στην κυβέρνηση δεν θέλουν να τον αποπέμψουν, αλλά δεν είναι ακόμα σαφές αν μπορούν να τον κρατήσουν» ανέφερε ο πολιτικής αναλυτής του Star.

Δυσφορία Μητσοτάκη για την υπόθεση – Ζήτησε ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπόθεση δεν άρεσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα στον «πρωινό καφέ» υπήρξαν εισηγήσεις άμεσης αποπομπής του Υφυπουργού Ανάπτυξης, όχι γιατί υπάρχει παρανομία, αλλά γιατί υπάρχει σημαντικό ηθικό ζήτημα που προκύπτει εδώ. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έψαξε το θέμα, ζητώντας ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, την οποία έλαβε προφορικά από την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη.

Η κόρη του Λ. Τσαβδαρίδη έκανε χρήση του 10% και πέρασε στο Παιδαγωγικό Ρόδου. Ο ίδιος ο υφυπουργός ισχυρίζεται ότι συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις αλλά δεν έπαιζε σε όλους τους αγώνες λόγω της επιλογής του προπονητή της ομάδας.

Με βάση τις πληροφορίες του Star, πράγματι η κόρη του υφυπουργού πέρασε με τον βαθμό της στο Γεωπονικό της Λάρισας. Όμως, κάνοντας χρήση του 10% που είχε κερδίσει από το χάντμπολ, πέρασε στο Παιδαγωγικό Ρόδου. Δεν πήγε, αλλά πήρε τη θέση ενός παιδιού που ενδεχομένως θα ήθελε να πάει, καθώς αποφάσισε να συνεχίσει με σπουδές Φαρμακολογίας στην Κύπρο.

