Γαλλικό ερευνητικό: Απέπλευσε από το Ηράκλειο - Γιατί δεν έφυγε νωρίτερα

Το παζάρι Γαλλίας - Τουρκίας και η πρόθεση της Άγκυρας να εκδώσει NAVTEX

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STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία - Βίντεο ΕΡΤ
Πρώτη Δημοσίευση: 10.11.26, 17:50
Απέπλευσε το γαλλικό ερευνητικό Abeille Marengo από το Ηράκλειο (βίντεο ΕΡΤ)

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Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε πριν λίγη ώρα από το Ηράκλειο της Κρήτης, τέσσερις ημέρες μετά από την έκδοση της ελληνικής και της κυπριακής NAVTEX. Το βασικό ερώτημα είναι γιατί το πλοίο παρέμεινε ελλιμενισμένο, ενώ ο σχεδιασμός προέβλεπε αναχώρηση τη Δευτέρα.

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H ανακοίνωση της GSI και του ΑΔΜΗΕ για τον απόπλου του Abeille Marengo  

Σε ανακοίνωσή τους η Great Sea Interconnector (GSI)  και ο ΑΔΜΗΕ για τον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού, αναφέρουν ότι αρχικά θα πραγματοποιήσει εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του («καλιμπράρισμα»)  και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών. 

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται: 

«Η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
 
Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές».

Για την υπόθεση του απόπλου εξελίχθηκε έντονη διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Το πλοίο βρέθηκε  στο επίκεντρο μιας κρίσιμης αντιπαράθεσης που αφορά τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, τις αντιδράσεις της Άγκυρας και τη στάση της Αθήνας, η οποία επιμένει ότι δεν έχει ζητηθεί τουρκική άδεια.

Γαλλικό ερευνητικό: Απέπλευσε από το Ηράκλειο - Γιατί δεν έφυγε νωρίτερα

To ρεπορτάζ του Star για την καθυστέρηση στον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού 

 

Γιατί δεν απέπλευσε το Abeille Marengo με την έκδοση της NAVTEX 

Το ρεπορτάζ του Star αποδίδει την καθυστέρηση σε άτυπη διαπραγμάτευση μεταξύ Γάλλων και Τούρκων, η οποία φέρεται να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο ίδιο υλικό αναφέρεται ότι η διατύπωση των γαλλικών διπλωματικών αρχών κρίνεται αρκετά ουδέτερη για την τουρκική πλευρά.  

Παράλληλα η Τουρκία φέρεται να ζητά σαφέστερη διατύπωση που να δείχνει εμφανώς ότι ζητείται η συναίνεσή της. Αυτό είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της διπλωματικής συντάκτριας του Star Κατερίνας Τσαμούρη, ένα από τα στοιχεία που κρατούν το πλοίο δεμένο στο Ηράκλειο.

Δύο ελληνικές NAVTEX, δύο διαφορετικές διατυπώσεις

Η τουρκική θέση και η απάντηση της Αθήνας

Η Άγκυρα έχει ήδη μεταφέρει δημόσια το δικό της μήνυμα μέσω τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Στο απόσπασμα του Star, αναφέρεται: «Η Άγκυρα μετέφερε στις ενδιαφερόμενες πλευρές πως έρευνα στα τμήματα των περιοχών που είναι εντός της της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την άδεια της Τουρκίας».

Στο ίδιο ρεπορτάζ η διπλωματική συντάκτρια του Star αναφέρει: «Με αυτό τον τρόπο κόντρα στο πρόγραμμα ερευνών που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα, για μία ακόμη φορά τονίστηκαν τα δικαιώματα και οι ευαισθησίες της Τουρκίας».

Από ελληνικής πλευράς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έδωσε σαφή απάντηση. Η δήλωσή του στην ΕΡΤ, είναι η εξής: «Ουδέποτε ζητηθηκε απο κανεναν, ουτε απο την γαλλικη εταιρεια, καμία αδεια από την Τουρκια».

Νέα NAVTEX και το επόμενο βήμα της Τουρκίας

Στο ίδιο πλαίσιο, η Τουρκία έχει γνωστοποιήσει ότι θα εκδώσει δική της NAVTEX. Με βάση το ρεπορτάζ, η τουρκική κίνηση θα αφορά τις ίδιες συντεταγμένες που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην ελληνική NAVTEX της Παρασκευής.

Η εκτίμηση που περιγράφεται είναι ότι η Άγκυρα θα επιχειρήσει να υποστηρίξει πως οι έρευνες γίνονται με δική της εξουσιοδότηση και συναίνεση. Αυτή η εξέλιξη συνδέεται άμεσα με την καθυστέρηση στην αναχώρηση του γαλλικού ερευνητικού.

Η χρονική συγκυρία με τη διάσκεψη στην Αττάλεια

Η Αθήνα επιδιώκει το πλοίο να βγει αύριο, χωρίς νέα καθυστέρηση, και για έναν ακόμη λόγο που συνδέεται με το διεθνές πρόγραμμα της επόμενης ημέρας. Στην Αττάλεια αναμένονται πολλοί ηγέτες για τη διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, μεταξύ των οποίων και ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Με αυτά τα δεδομένα, η χρονική συγκυρία αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς μια ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο θα επηρέαζε το κλίμα την ώρα που η Τουρκία θα φιλοξενεί τη διεθνή συνάντηση.

Το crash test νοτιοανατολικά της Καρπάθου και της Κάσου

Μετά την αναχώρηση από το Ηράκλειο, το Abeille Marengo προβλέπεται να πραγματοποιήσει calibration test για τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση των αισθητήρων και των συστημάτων μέτρησης. Η διαδικασία αυτή, όπως αναφέρεται, θα διαρκέσει ένα 24ωρο.

Το επόμενο και πιο κρίσιμο στάδιο περιγράφεται ως crash test. Με βάση το ρεπορτάζ αυτό το κρίσμο σημείο αναμένεται το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, όταν το πλοίο θα βρεθεί στην περιοχή των διεθνών υδάτων, νοτιοανατολικά της Καρπάθου και της Κάσου.

Για την αναμενόμενη ένταση μίλησε και ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της ΝΔ,  στον ΣΚΑΪ.  «Το έργο θα προχωρήσει. Θα υπάρξει ένταση με την Τουρκία. Θα πετάνε από πάνω του τουρκικά drones,  πιθανότατα σε κοντινή απόσταση θα βρίσκονται  τουρκικά πολεμικά  ή σκάφη του Λιμενικού».

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