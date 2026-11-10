Διπλωματικό «θρίλερ» για το καλώδιο - Γιατί δεν έχει αποπλεύσει το πλοίο

Το Abeille Marengo παραμένει ελλιμενισμένο στο Ηράκλειο

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Απόσπασμα από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του STAR (10/11/2026)

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Στις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, η αναχώρηση του γαλλικού ερευνητικού σκάφους Abeille Marengo διαρκώς μετατίθεται χρονικά και πλέον εκτιμάται ότι θα αποπλεύσει αύριο. Πίσω από αυτή την καθυστέρηση εκτυλίσσεται ένα διπλωματικό παρασκήνιο στον άξονα Αθήνας-Άγκυρας-Παρισίων.

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Τέσσερις μέρες έχουν περάσει από την έκδοση της ελληνικής και της κυπριακής NAVTEX με άμεση ισχύ.

Παρ' όλα αυτά, το Abeille Marengo παραμένει ελλιμενισμένο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αύριο αναμένεται να αποπλεύσει.

Το Abeille Marengo παραμένει ελλιμενισμένο στο Ηράκλειο

Γιατί δεν έχει αποπλεύσει το γαλλικό ερευνητικό - Διπλωματικό «θρίλερ» ως το «παρά ένα»

Φαίνεται πως αυτό που κρατά «δεμένο» το πλοίο είναι η άτυπη «διαπραγμάτευση» μεταξύ Γάλλων και Τούρκων, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Στους Τούρκους φαίνεται αρκετά... ουδέτερη η διατύπωση των γαλλικών διπλωματικών αρχών.

Πληροφορίες θέλουν την Τουρκία να ζητά εκβιαστικά μια σαφέστερη διατύπωση που να δείχνει εμφανώς ότι ζητείται η συναίνεσή της.

Το Abeille Marengo παραμένει ελλιμενισμένο στο Ηράκλειο της Κρήτης

Η Τουρκία έχει γνωστοποιήσει ότι θα εκδώσει δική της NAVTEX, με τις συντεταγμένες που έχει ήδη συμπεριλάβει η ελληνική NAVTEX της Παρασκευής και θα ισχυριστεί ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται με δική της εξουσιοδότηση και συναίνεση.

 

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